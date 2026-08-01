Η Ελένη Φιλίνη μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο, τη μέχρι τώρα πορεία της στον χώρο της τέχνης αλλά και την ανάγκη της να συνεχίσει να δημιουργεί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε πως δεν αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου ως κάτι αρνητικό, αλλά αντίθετα το θεωρεί μια ευλογία, καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους.

«Καθόλου δεν με αγχώνει ο χρόνος. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμη χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Φιλίνη υπογράμμισε πως αυτό που επιθυμεί περισσότερο είναι να παραμένει καλά, να στέκεται στα πόδια της και να συνεχίζει να κάνει τη δουλειά που αγαπά.

«Αυτή την περίοδο εργάζομαι με την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχα όταν ήμουν 30 ετών», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην καλλιτεχνική της διαδρομή, η ηθοποιός δήλωσε πως αισθάνεται γεμάτη από όσα έχει ζήσει και δεν έχει απωθημένα.

«Νιώθω πραγματικά χορτάτη από όσα έχω ζήσει. Είχα την ευλογία να συμμετέχω σε σπουδαίες δουλειές, να ερμηνεύσω πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να συνεργαστώ με κορυφαίους ανθρώπους του χώρου», είπε.

Η ίδια πρόσθεσε πως ο στόχος της σήμερα δεν είναι άλλος από το να συνεχίσει να δημιουργεί, καθώς η αγάπη της για την υποκριτική παραμένει δυνατή.

«Έχω πολλή ενέργεια και αγαπώ τη δουλειά μου. Όσο μπορώ και όσο έχω τη διάθεση, θέλω να παραμένω ενεργή», ανέφερε η Ελένη Φιλίνη.