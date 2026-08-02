Αισιόδοξα μηνύματα για τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα, στέλνει το δελτίο καιρού που προβλέπει ύφεση των ισχυρών ανέμων σήμερα Κυριακή.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ ασθενείς θα πνέουν και στη δυτική Αττική που πλήττεται από τη μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται, γενικά αίθριος καιρός. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειωσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.