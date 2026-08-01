Δύο αλλοδαπούς και μία ημεδαπή συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, και σε βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων/γενετήσιας εκμετάλλευσης, της μαστροπείας, της απόπειρας βιασμού και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που τελέστηκαν σε βάρος της, και από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών πιστοποιήθηκε αρχικά η εμπλοκή του ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς όπως προέκυψε, την προηγούμενη εβδομάδα μετέφερε παράνομα στην Ελλάδα τη γυναίκα, την οποία ανάγκασε να εργαστεί σε κατάστημα της πόλης της Ξάνθης προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ακολούθησε η σύλληψη του ιδιοκτήτη και της ταμία του καταστήματος, καθώς ο πρώτος κατά το διάστημα από 24 έως 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με πελάτες του καταστήματος, ενώ η δεύτερη εισέπραττε το «αντίτιμο» των πράξεων αυτών.

Οι συλληφθέντες και η συλληφθείσα οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.