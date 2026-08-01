Έναν απίστευτο εφιάλτη βίωσε μια 51χρονη μετά από διακοπές στη Σύρο, καθώς έπεσε σε κώμα, ενώ πάθαινε επιληπτικές κρίσεις και είχε απώλεια μνήμης.

Η Βικτόρια Στέλλας μένει στο Άνγκλεσι και το 2019 επισκέφθηκε τη Σύρο, καθώς εκεί ζει ο κουνιάδος της.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC, είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν επέστρεψε από τις διακοπές, καθώς ξεκίνησε να έχει επιληπτικές κρίσεις.

Αφού πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν ήξεραν τι έχει, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Walton Centre του Λίβερπουλ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες.

Εκεί, η Βικτόρια διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα (TBE), μια σοβαρή ιογενή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από το τσίμπημα μολυσμένων τσιμπουριών, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

«Αυτή η νόσος άλλαξε εντελώς τη ζωή μου», είπε η 51χρονη.

Η Βικτόρια, μητέρα ενός παιδιού, πιστεύει ότι δαγκώθηκε από τσιμπούρι όταν βρισκόταν στο σπίτι του κουνιάδου της στη Σύρο, καθώς εκείνος έχει κατσίκες που μπορεί να προσελκύσουν τσιμπούρια.

«Συνέχιζα να έχω κρίσεις και κανείς δεν ήξερε τι είχα ακριβώς, καθώς είναι μια ασυνήθιστη λοίμωξη», συνέχισε η ίδια.

Η 51χρονη εξήγησε ότι πέρασαν έξι μήνες από την ημέρα που έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο μέχρι την ημέρα που ολοκληρώθηκε η θεραπεία της.

Λόγω της νόσου, η Βικτόρια αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της ως βοηθός δασκάλας σε ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, καθώς πέρα από τις επιληπτικές κρίσεις, έπασχε και από απώλεια μνήμης.

«Όταν επέστρεψα στη δουλειά μου ως βοηθός δασκάλας… δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα των παιδιών μου, ούτε του προσωπικού. Τους αναγνώριζα όλους εμφανισιακά, αλλά δεν ήξερα τα ονόματά τους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχω μέχρι και σήμερα», είπε η Βικτόρια.

Η Βικτόρια, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα πριν μετακομίσει στην Ουαλία όταν ήταν πέντε ετών, επισκέπτεται τη χώρα κάθε χρόνο για διακοπές, ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη λοίμωξη και έχει παροτρύνει τους ανθρώπους να φροντίζουν να εμβολιάζονται όταν ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου και όταν περνούν χρόνο σε δασώδεις περιοχές ή κοντά σε ζώα.

Η 51χρονη παίρνει πλέον περίπου 18 χάπια την ημέρα και έχει αναγκαστεί να βρει τρόπους για να θυμάται πώς να εκτελεί τις καθημερινές της δραστηριότητες. «Δεν παθαίνω επιληπτικές κρίσεις τόσο συχνά όσο παλιά», είπε η Βικτόρια, προσθέτοντας: «Είμαι τυχερή που έχω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια».