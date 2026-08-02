Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Πόρτο Γερμενό, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απεγκλωβίστηκε την τελευταία στιγμή από το σπίτι του, καθώς η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την αυλή της κατοικίας τους στον οικισμό Βένιζα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, οι δύο ηλικιωμένοι είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου εξακολουθεί να εντοπίζεται το πιο δύσκολο και επικίνδυνο μέτωπο της πυρκαγιάς.

«Πριν από περίπου μία ώρα, μέσα από τη φωτιά που είχε φτάσει στην αυλή του σπιτιού τους, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα, απεγκλωβίσαμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν άμεσα σε ασφαλές σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός.

Όπως υπογράμμισε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη στα πύρινα μέτωπα.

Παράλληλα, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να απομακρύνονται άμεσα από τις περιοχές όταν εκδίδονται εντολές εκκένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.