Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αμερικανικές αρχές στη Μέση Ανατολή, καθώς οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε αρκετές χώρες της περιοχής εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες για το ενδεχόμενο «απρόβλεπτης κλιμάκωσης» της σύγκρουσης με το Ιράν, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι ακόμη και για αποχώρηση.

Σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν από τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στο Αμμάν, την Ιερουσαλήμ και τη Βαγδάτη, με τις ΗΠΑ να ζητούν από τους πολίτες τους να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί.

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης ή να είναι έτοιμοι να φύγουν σε περίπτωση κλιμάκωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μία από τις οδηγίες ασφαλείας.

Οι πρεσβείες συνέστησαν στους πολίτες να παρακολουθούν συνεχώς τις διαθέσιμες πτήσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να προετοιμάζονται για πιθανές ανατροπές, όπως ακυρώσεις δρομολογίων, προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου ή δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Στην Ιορδανία, οι Αμερικανοί πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την προσέγγιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Στο Ισραήλ, η αμερικανική πρεσβεία συνέστησε στους πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο, ενώ χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «απρόβλεπτο», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις του έχουν επεκταθεί και σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν αποτελέσει στόχο.

Επίθεση σε αμερικανόκτητο πλοίο στην Αίγυπτο

Η ανησυχία ενισχύθηκε μετά το περιστατικό της Τετάρτης, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο μεταφοράς αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο σε αιγυπτιακό λιμάνι.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ οι αιγυπτιακές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποδώσει την ευθύνη σε συγκεκριμένη πλευρά.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν την κλιμάκωση και προειδοποίησε πως οποιαδήποτε χώρα λειτουργεί ως «αμυντική ασπίδα» της Ουάσιγκτον μπορεί να βρεθεί άμεσα εμπλεκόμενη στη σύγκρουση.

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επανήλθαν αυτή την εβδομάδα, έπειτα από μια παύση αρκετών ημερών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί νέα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.