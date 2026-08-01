Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, καθώς βρήκε δίχτυα στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιρόνα.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ δίνοντας το ποσό των 40 εκατ. ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ και το Σάββατο (1/8) έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του και μάλιστα σκόραρε.

Ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε θέση βασικού στον Τζόλη στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιρόνα και στο 30ο λεπτό πήρε τη μπάλα από αριστερά, συνέκλινε προς την περιοχή και με ωραίο συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.