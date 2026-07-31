Η εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια απέναντι στη Ντιναμό, στη ρεβάνς που χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση, ήταν αρκετή για να επαναφέρει το όνομά του στα διεθνή μεταγραφικά σενάρια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις της καριέρας του και τα ξένα δημοσιεύματα άρχισαν ξανά να συνδέουν το μέλλον του με κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει… μαγικά και στην Ευρώπη και πληθαίνουν οι μνηστήρες από το εξωτερικό. Ποια η απόφασή του και πόσα χρήματα θα ζητούσε ο ΠΑΟΚ. Διαβάστε στο Sportdog.gr