Με μια οικογενειακή φωτογραφία σε έναν καταπράσινο κήπο, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας έκανε γνωστό ότι η κόρη της, πριγκίπισσα Ιμάν, περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Τζαμίλ. Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά τον ερχομό της πρώτης τους κόρης, Αμίνας, τον Φεβρουάριο του 2025.

Στην επίσημη ανάρτησή της, η βασίλισσα Ράνια ανέφερε αυτούσια τα εξής λόγια:

«Μια νέα χαρά έρχεται… Συγχαρητήρια στην Ιμάν, τον Τζαμίλ και στην αγαπημένη μου Αμίνα, που σύντομα θα γίνει μεγάλη αδελφή. Ο Θεός να σας προστατεύει και να φέρει αυτό το παιδί στον κόσμο με υχετική υγεία. Η “λέσχη των εγγονιών” μεγαλώνει και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι!»

Από το φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, όπου οι σιλουέτες του ζευγαριού διακρίνονται στο φως, γίνεται σαφές ότι η εγκυμοσύνη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό εξηγεί και την απουσία της Ιμάν και του Τζαμίλ από τους επίσημους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ιορδανίας στα τέλη Μαΐου, για την οποία το παλάτι δεν είχε εκδώσει κάποια ανακοίνωση.

Η στρατηγική της μυστικότητας και η σειρά διαδοχής

Το ζευγάρι επέλεξε για ακόμα μία φορά να κρατήσει το γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα, ακολουθώντας την ίδια τακτική με την πρώτη εγκυμοσύνη, η οποία είχε ανακοινωθεί μόλις έναν μήνα πριν από τον τοκετό. Η γέννηση του μωρού αναμένεται πριν από το τέλος του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθούν το φύλο και το όνομά του.

Το φύλο του παιδιού φέρει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα για τη μοναρχία της χώρας, η οποία βασίζεται στο σύστημα της αγνατικής πρωτοτοκίας. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το δικαίωμα για τον θρόνο περιορίζεται αποκλειστικά στους άρρενες απογόνους του βασιλιά Αμπντάλα Α΄, αποκλείοντας τόσο τη μικρή Ιμάν (κόρη του διαδόχου Χουσεΐν) όσο και την ξαδέλφη της, Αμίνα.

Σε περίπτωση που το παιδί είναι αγόρι, θα τεθεί αυτόματα στην τρίτη θέση της σειράς διαδοχής, πίσω από τους θείους του, πρίγκιπα Χουσεΐν και πρίγκιπα Χάσεμ, επηρεάζοντας άμεσα το μέλλον του στέμματος.