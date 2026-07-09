Μια από τις πιο ανατρεπτικές και επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της εγχώριας δισκογραφίας έρχεται ξανά στο φως, καθώς ο θάνατος της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.

Η Ουαλή ερμηνεύτρια, που ταυτίστηκε με παγκόσμια megahits, άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μετά από νοσηλεία για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στην Ελλάδα, η είδηση αυτή άγγιξε βαθιά τη Σοφία Αρβανίτη, η οποία είχε μοιραστεί μαζί της το στούντιο και την πίστα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αποχαιρέτησε δημόσια τη διεθνή σταρ αναρτώντας ένα στιγμιότυπο από την τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί, γράφοντας:

«Μόλις πριν 3 χρόνια πριν. Στο Sani festival στη Χαλκιδική, ανέμελες, χαρούμενες και αγκαλιά με τις μουσικές μας…μα ο χρόνος…»

Ο ρόλος του Μιχάλη Ρακιντζή και το deal της BMG

Η δημιουργία του κοινού τους τραγουδιού «Πεθαίνω στην ερημιά / The Desert Is in Your Heart» δεν ήταν μια απλή σύμπτωση, αλλά αποτέλεσμα μεθοδευμένων κινήσεων. Καθοριστική φιγούρα πίσω από αυτό το μουσικό πάντρεμα ήταν ο Μιχάλης Ρακιντζής, ο οποίος λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η κοινή δισκογραφική στέγη που είχαν οι δύο καλλιτέχνιδες κάτω από την ομπρέλα της BMG διευκόλυνε τις διαδικασίες, όμως η ανατροπή έγινε όταν ο δημιουργός έμαθε για το επικείμενο ταξίδι της Tyler στην Ελλάδα.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής της απέστειλε άμεσα το demo του κομματιού, με τη διεθνή ερμηνεύτρια να ενθουσιάζεται από το άκουσμα και να δίνει αμέσως το πράσινο φως για να μπει στο στούντιο.

Η ερασιτεχνική κάμερα στη «Σφεντόνα»

Η προσωπική επαφή που ανέπτυξαν οι δύο γυναίκες ξεπέρασε τα τυπικά όρια μιας επαγγελματικής υποχρέωσης. Η Σοφία Αρβανίτη έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές που έζησαν εκτός στούντιο, όταν η Tyler αποφάσισε να γνωρίσει από κοντά τη νυχτερινή Αθήνα:

«Το ντουέτο με την θεά Bonnie Tyler ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη “Σφεντόνα” και η Bonnie Tyler ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του».

Κατά τη διάρκεια εκείνης της βραδιάς στο νυχτερινό κέντρο, η Tyler κρατούσε μια ερασιτεχνική κάμερα, καταγράφοντας στιγμιότυπα από το ελληνικό πρόγραμμα και αστειευόμενη συνεχώς με τους θαμώνες και τους παρευρισκόμενους στο μαγαζί.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο η ξένη σταρ αντιμετώπισε την ηχογράφηση στην Ελλάδα, η Σοφία Αρβανίτη σημείωσε:

«Ήταν πραγματικά απολαυστικό να τη βλέπεις να δουλεύει το τραγούδι. Το προσέγγισε με απόλυτο επαγγελματισμό και η συνεργασία μαζί της ήταν μια φανταστική εμπειρία».

Η σχέση τους ανανεώθηκε το 2023, όταν συναντήθηκαν ξανά στα παρασκήνια του Sani Festival στη Χαλκιδική. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια είχε σταθεί τότε στην προσωπικότητα της Tyler, τονίζοντας σε τηλεοπτικές της δηλώσεις ότι η διάσημη τραγουδίστρια είχε την τάση να «μεταδίδει ανεμελιά και παιδικότητα» σε όποιον βρισκόταν κοντά της, μια εικόνα που κρατά ζωντανή μέχρι σήμερα.