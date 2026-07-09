Ασθενή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσπαθεί να ανακάμψει μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση. Ανακάμπτουν και τα διεθνή χρηματιστήρια με μοχλό την άνοδο του τεχνολογικού κλάδου, παρά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της ΕΥΔΑΠ, της Optima Bank και της Κύπρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.492,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.508,78 μονάδες (+0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.165.339 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,11%), της ΕΥΔΑΠ (+3,81%), της Κύπρου (+2,46%), της Optima Bank (+2,39%) και της Εθνικής (+2,00%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,44%), της Elvalhalcor (-2,42%), της Allwyn (-2,34%), της Viohalco (-1,98%) και της Coca Cola HBC (-1,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.544.691 και 8.948.890 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,51 εκατ. ευρώ και Alpha Bank με 36,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 59 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα (+6,97%) και ΥΚΝΟΤ (+5,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CPI (-4,73%) και Παπουτσάνης (-4,48%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 14,0400 -1,54%

ALLWYN: 13,3500-2,34%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,0000 +2,46%

CREDIA BANK: 1,1240 +0,36%

METLEN: 40,2800 +0,20%

OPTIMA: 10,2800 +2,39%

ΤΙΤΑΝ: 50,3500 -1,56%

ALPHA BANK: 4,0360 +0,40%

AEGEAN AIRLINES: 12,4500 +1,47%

VIOHALCO: 17,8400 -1,98%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8000 -2,44%

ΔΑΑ: 10,5100 +0,10%

ΔΕΗ: 23,6200 -1,17%

COCA COLA HBC: 57,1000 -1,72%

ΕΛΠΕ: 10,9500 +1,86%

ELVALHALCOR: 4,8400 -2,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5250 +2,00%

ΕΥΔΑΠ: 12,5400 +3,81%

EUROBANK: 4,3400 +1,35%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4650 -0,23%

MOTOR OIL: 44,6000 +4,11%

JUMBO: 22,4000 -1,50%

ΟΛΠ: 44,3500 -0,78%

ΟΤΕ: 19,0500 -0,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,2200 +1,68%