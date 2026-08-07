Ισχυρή παραμένει η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη το 2026, με τις αεροπορικές κρατήσεις να αυξάνονται κατά 9,2% σε ετήσια βάση, τη χώρα να αποτελεί κορυφαία επιλογή για τους Ρώσους ταξιδιώτες (!), μολονότι η αγορά ακόμη δεν έχει ανοίξει και το 29% των Ευρωπαίων να δηλώνει πρόθεση επίσκεψης έως τον Μάιο του 2027.

Τα στοιχεία από την Amadeus Travel Intelligence, τους ρωσικούς tour operators και την κυλιόμενη έρευνα αγοράς του ΕΟΤ συνθέτουν μια εικόνα ισχυρής ζήτησης, η οποία δεν περιορίζεται στους μήνες αιχμής.

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει και το φετινό καλοκαίρι τη δυναμική της ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις διαφοροποιούνται και νέοι προορισμοί της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Amadeus Travel Intelligence, που παρουσίασε ο Javier Campo, Senior Vice-President for Hospitality, Europe της Amadeus, οι αεροπορικές κρατήσεις προς την Ελλάδα αυξάνονται κατά 9,2% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη από τη συνολική αύξηση των καλοκαιρινών ταξιδιών προς την Ευρώπη, η οποία διαμορφώνεται στο 4%.

Η Ελλάδα παραμένει παράλληλα ανάμεσα στις τρεις χώρες με τις περισσότερες κρατήσεις για το καλοκαίρι, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία. Οι κρατήσεις προς την Ιταλία αυξάνονται κατά 7,6% και προς την Ισπανία κατά 5,5%, επιβεβαιώνοντας ότι οι παραδοσιακοί μεσογειακοί προορισμοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση.

Η αγορά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ενδοευρωπαϊκέςμετακινήσεις.

Κυριαρχεί το Ηνωμένο Βασίλειο

Εννέα από τις δέκα σημαντικότερες αγορές προέλευσης για ταξίδια στην Ευρώπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι ευρωπαϊκές, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης, αντιπροσωπεύοντας το 15,5% των αεροπορικών κρατήσεων, ενώ ιδιαίτερα υψηλή άνοδο εμφανίζει η Πολωνία, με αύξηση 21,6%.

Παράλληλα, το 97% των αεροπορικών κρατήσεων για Ιούλιο και Αύγουστο αφορά ταξίδια αναψυχής, ενώ το 51% των ευρωπαϊκών ταξιδιών έχει διάρκεια από έξι έως 13 διανυκτερεύσεις. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός ενισχύεται από μικρότερους προορισμούς, με τη Σλοβακία να καταγράφει αύξηση κρατήσεων 65,7%, τη Βόρεια Μακεδονία 30,9%, τη Σλοβενία 28%, την Αλβανία 25% και το Μαυροβούνιο 23,3%.

Ισχυρή ζήτηση και από τη ρωσική αγορά

Ανοδική είναι η εικόνα και από τη Ρωσία. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται μεγάλοι ρωσικοί tour operators, η Ελλάδα αποτελεί το καλοκαίρι του 2026 την πρώτη επιλογή των Ρώσων για παραθαλάσσιες διακοπές στην Ευρώπη, μπροστά από την Ιταλία και την Ισπανία.

Η TEZ TOUR καταγράφει αύξηση πωλήσεων για την Ελλάδα κατά 40%, ενώ η Space Travel αναφέρει άνοδο άνω του 20%. Ορισμένες εταιρείες κάνουν λόγο ακόμη και για τριπλασιασμό των κρατήσεων σε σχέση με πέρυσι.

Η ζήτηση αυτή καταγράφεται παρά τις δυσκολίες στις θεωρήσεις Σένγκεν και την απουσία απευθείας αεροπορικών συνδέσεων. Πολλοί ταξιδιώτες φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, αξιοποιώντας ακτοπλοϊκές συνδέσεις από το Νταλαμάν προς τη Ρόδο ή από το Μπόντρουμ προς την Κω. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για κρουαζιέρες από την Κωνσταντινούπολη με στάσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι Ρώσοι ταξιδιώτες επιλέγουν επίσης μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές. Η μέση παραμονή στην Ευρώπη διαμορφώνεται στις 9-11 διανυκτερεύσεις, ενώ για την Ελλάδα καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση για διαμονές τριών εβδομάδων ή και περισσότερο.

Ο ΕΟΤ διαπιστώνει ισχυρή πρόθεση επίσκεψης

Τη θετική εικόνα ενισχύουν και τα πρώτα αποτελέσματα της κυλιόμενης έρευνας αγοράς του ΕΟΤ σε δέκα βασικές ευρωπαϊκές αγορές, με τη συλλογή των στοιχείων να πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 22 Ιουνίου 2026.

Το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, τοποθετώντας τη χώρα στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Η υψηλότερη πρόθεση επίσκεψης καταγράφεται στη Ρουμανία, με 45%, και ακολουθούν η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%.

Από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, το 58% έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα, ενώ το 42% σχεδιάζει το πρώτο του ταξίδι. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον πέρα από την υψηλή θερινή περίοδο, καθώς το 35% τοποθετεί την επίσκεψή του μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2026. Ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, στο 23%.

Στην αξιολόγηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, οι υψηλότερες επιδόσεις της Ελλάδας καταγράφονται στην ποικιλία των εμπειριών, με 83%, και στη φιλοξενία των κατοίκων, με 82%. Ακολουθούν η ασφάλεια με 77% και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών με 75%, ενώ η θετική αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-τιμής διαμορφώνεται χαμηλότερα, στο 67%.