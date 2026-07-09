Έναν μήνα μετά τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι μαρτυρίες συγκρούονται και τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν καταθέσεις, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία, επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τη μητέρα και τον γιο σύμφωνα με το Live News. Συγγενείς της 54χρονης υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είχε ιδιαίτερα στενό δεσμό με τον γιο της και αποκλείουν το ενδεχόμενο να του έκανε κακό.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να πειράξει το παιδί της. Τον λάτρευε και ζούσε για εκείνον», αναφέρουν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον. Παράλληλα, φίλοι της οικογένειας εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος είχε οργανώσει τις κινήσεις του, θεωρώντας πως ο 26χρονος αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση του με τη 54χρονη.

Αντίθετα, η σύντροφος του 26χρονου αλλά και στενή φίλη του υποστηρίζουν ότι η ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και εκφράζουν αμφιβολίες για την εμπλοκή του Ιταλού.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 26χρονος φέρεται να ανησυχούσε έντονα για την κατάσταση της μητέρας του. Άτομα του περιβάλλοντός του υποστηρίζουν ότι η 54χρονη εξέφραζε παράξενες φοβίες, λέγοντας πως κάποιοι την πίεζαν να κάνει κακό στον γιο της, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον ίδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είχε ήδη γίνει προσπάθεια να εξεταστεί από ψυχίατρο, καθώς η συμπεριφορά της φερόταν να είχε αλλάξει αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Τι υποστηρίζει ο 65χρονος κατηγορούμενος

Στην απολογία του, ο Ιταλός περιγράφει μια γυναίκα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι μετά από χειρουργική επέμβαση άρχισε να καταναλώνει ξανά αλκοόλ, να καπνίζει και να εμφανίζει έντονες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά της.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος μαζί με τον 26χρονο είχαν προσπαθήσει να τη βοηθήσουν, οδηγώντας την ακόμη και στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται επίσης ότι είχε παρατηρήσει περιστατικά αυτοτραυματισμού, επιθετικές αντιδράσεις και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, ενώ υποστηρίζει πως ο ίδιος είχε υποτιμήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, επιμένει ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία σε βάρος του.

Τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα συμπεράσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα τραύματα που έφερε η 54χρονη φαίνεται να έχουν προκληθεί όσο βρισκόταν ακόμη στη ζωή, καθώς διαπιστώνονται αιμορραγικές διηθήσεις σε κάθε τραύμα.

Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτικές Αρχές.

Παρά την προφυλάκιση του 65χρονου Ιταλού, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι ερευνητές περιμένουν τα οριστικά πορίσματα των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων.