Στο Περιστέρι βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί με το νέο κόμμα του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), υπό τον τίτλο «Τώρα μιλάμε».

«Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες της χώρας θέλουμε να είναι και ο τρόπος, αν ο ελληνικός λαός μάς δώσει την ευκαιρία, που θα κυβερνήσουμε τον τόπο», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, στόχος της ΕΛΑΣ είναι η δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου εξουσίας, με άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

«Θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία», είπε.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε δύσκολο και φιλόδοξο το συγκεκριμένο όραμα, υποστηρίζοντας όμως ότι αξίζει η προσπάθεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία νέοι άνθρωποι εκφράζουν την αγωνία και την επιθυμία τους να παραμείνουν και να αγωνιστούν στη χώρα.

«Η δημιουργία της ΕΛΑΣ έδωσε ξανά ελπίδα»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι το θετικό στοιχείο της περιόδου είναι η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα.

«Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ. Είναι η δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ, που έχει δώσει ξανά ελπίδα, προοπτική και αισιοδοξία», ανέφερε.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αφού αφηγήθηκε ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Παπανδρέου, αναφέρθηκε στον χαρακτηρισμό του ως «πιο βρώμικου πρωθυπουργού της Μεταπολίτευσης».

«Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: “Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης”. Λέω: “Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία”», είπε.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κινηθεί νομικά κατά του υπουργού Υγείας.

«Δεν θα του κάνω μήνυση. Θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις», ανέφερε.

«Το πρόβλημα είναι ο αδωνισμός»

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά η πολιτική αντίληψη που, κατά τον ίδιο, εκπροσωπεί.

«Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», δήλωσε.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον «αδωνισμό» πολιτική φιλοσοφία, η οποία, όπως είπε, έχει επιλεγεί και ενορχηστρωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για εντιμότητα έχει καταστεί κεντρικό εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων επτά ετών.

«Όπως την περίοδο της Κατοχής οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία, όπως την περίοδο της χούντας αναζητούσαν δημοκρατία, έτσι και την περίοδο της μεγάλης και εκτεταμένης διαφθοράς οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα», είπε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ηθικής, αλλά έχει άμεσο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

«Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς είναι ένα ευρώ που χάνεται από το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο και τις δημόσιες υποδομές», σημείωσε.

Χαρακτήρισε τη διαφθορά «αόρατο φόρο» που πληρώνουν οι πολίτες και υποστήριξε ότι πρέπει να σταματήσει η επιβάρυνση της κοινωνίας από τέτοιες πρακτικές.

«Ποιο είναι το οικονομικό θαύμα;»

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε επίσης το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης.

«Ποιο είναι αυτό το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης; Ότι η ανάπτυξη τρέχει με 2,1%, όταν εμείς την αφήσαμε στο 2,2% με μνημόνια;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στους μισθούς και στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι, παρά την ονομαστική αύξηση των αποδοχών, η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί.

«Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε πράγματι τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 12,4%, αλλά οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16,4%. Άρα οι μισθοί κυνηγάνε τις τιμές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά αυτή σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε τέλος και στη δημοσιονομική προσαρμογή των μνημονιακών ετών, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών είχε πραγματοποιηθεί πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε στα δύο πρώτα μνημόνια, από το 2010 έως το 2015, ήταν δέκα μονάδες. Αυτή που ακολούθησε ήταν τέσσερις. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το δέκα ή το τέσσερα; Προφανώς το δέκα», κατέληξε.