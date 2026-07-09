Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η αποκάλυψη της δράσης του 56χρονου Μάικλ Τόμσον, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, Κίμπερλι, στο Νορθάμπτον. Ο πρώην πορτιέρης και ερασιτέχνης μποξέρ στραγγάλισε την 43χρονη γυναίκα και στη συνέχεια «έστησε ένα σκηνικό» για να φανεί ότι αυτοκτόνησε, τοποθετώντας δίπλα της άδεια μπουκάλια ποτών και κουτιά χαπιών, ενώ έστειλε μηνύματα από το κινητό της.



Η καταδίκη του όμως έφερε στο φως μια ανατριχιαστική σύμπτωση από το παρελθόν. Πριν από 25 χρόνια, η τότε 29χρονη σύντροφός του και μητέρα των δύο παιδιών του, Ρόντα Άντερσον, είχε βρεθεί νεκρή στην μπανιέρα της από ηλεκτροπληξία, με ένα ραδιόφωνο μέσα στο νερό.



Τότε, ο ιατροδικαστής είχε αποφανθεί ότι επρόκειτο για ένα «ανόητο» ατύχημα. Τώρα, οι αρχές εξετάζουν αν ο Τόμσον είχε καταφέρει να ξεφύγει από τον νόμο δύο φορές.

Οι ανατριχιαστικές απειλές και το παρελθόν που ξυπνά

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο Τόμσον χρησιμοποιούσε τον θάνατο της πρώτης του συντρόφου για να τρομοκρατεί την Κίμπερλι. Φίλη του θύματος κατέθεσε ότι η άτυχη γυναίκα της είχε εκμυστηρευτεί: «Αν μου συμβεί ποτέ οτιδήποτε, θα είναι ο Μάικλ Τόμσον. Αν τον αφήσω ποτέ, θα με σκοτώσει και θα τη γλιτώσει, όπως έκανε και πριν».



Μια άλλη φίλη επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος την απειλούσε ανοιχτά λέγοντας ότι «θα έκανε φυλακή» αλλά θα τη σκότωνε αν τον εγκατέλειπε.



Γείτονες από το παρελθόν θυμούνται τις υποψίες τους. Ο ταχυδρόμος που είχε βρει το πτώμα της Ρόντα το 2000, είχε πει τότε στην αστυνομία: «Αυτό είναι ύποπτο». Ο ίδιος εξήγησε ότι το περβάζι της μπανιέρας ήταν υπερβολικά στενό για να χωρέσει ένα τόσο μεγάλο ραδιόφωνο και ότι η συσκευή ήταν συνδεδεμένη με μπαλαντέζα από τον διάδρομο. «Σκέφτηκα: “Ποιος θα το έκανε αυτό;”» δήλωσε, προσθέτοντας ότι το μπάνιο ήταν τόσο μικρό που η μουσική θα ακουγόταν μια χαρά από έξω.

Η νέα έρευνα της αστυνομίας

Μετά την καταδίκη, η αστυνομία του Νορθάμπτονσαιρ παραδέχθηκε ότι άνοιξε εκ νέου τον φάκελο της Ρόντα Άντερσον. Η επικεφαλής των ερευνών, Τόρι Χάρισον, δήλωσε: «Νωρίς στην έρευνά μας για τον θάνατο της Κιμ, ενημερωθήκαμε για τον θάνατο της πρώην συντρόφου του Μάικλ Τόμσον, Ρόντα Άντερσον.



Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση περαιτέρω». Έτσι, παρά τις έντονες ομοιότητες, καμία νέα δίωξη δεν θα ασκηθεί για το παλιό περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail.

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