Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς προετοιμάζεται για την άφιξη του ισχυρότερου τυφώνα που έχει πλήξει την περιοχή από το 1995, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια και οι Αρχές προειδοποιούν για ανέμους που ενδέχεται να αποδειχθούν «καταστροφικοί».

Ο τυφώνας Μπάβι, ο οποίος έχει ήδη σαρώσει αρκετά νησιά του Ειρηνικού, αναμένεται να επηρεάσει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν συνεχίσει την πορεία του προς την Κίνα.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ταϊβάν καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε διαρκή επαγρύπνηση.

Στην Ταϊπέι, οι ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων που είχαν πλημμυρίσει το προηγούμενο διάστημα έχουν οχυρώσει τις εισόδους τους με σακιά άμμου. Την ίδια ώρα, τα αλιευτικά σκάφη έχουν επιστρέψει και παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο Μπάβι είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί υπερτυφώνας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο Γκουάμ και στις Βόρειες Μαριάνες, ωστόσο στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε τυφώνα. Σύμφωνα με την CWA, συνοδεύεται από ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως ανέφερε ο Τσενγκ, πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια και αεροπορικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές, καθώς στα ανοιχτά της κομητείας Ταϊτούνγκ και κοντά στο Νησί της Ορχιδέας έχουν ήδη καταγραφεί κύματα ύψους από τέσσερα έως έξι μέτρα.

Για προληπτικούς λόγους, περίπου 500 κάτοικοι της ανατολικής κομητείας Χουαλιέν έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Την Παρασκευή, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε οκτώ κομητείες της βόρειας και ανατολικής Ταϊβάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Δεν θα λειτουργήσουν επίσης δημόσιες υπηρεσίες και γραφεία.

Μέτρα έχουν ληφθεί και στα νησιά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, όπου σχολεία και σουπερμάρκετ θα παραμείνουν κλειστά. Δεκάδες πτήσεις έχουν ματαιωθεί, οι παραγωγοί ανανά προχώρησαν νωρίτερα στη συγκομιδή των καρπών τους και οι ψαράδες ασφάλισαν τα σκάφη τους ενόψει της κακοκαιρίας.

Το Γραφείο Τουρισμού του νησιού Ισιγκάκι απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και στους επισκέπτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, πλημμυρών και υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων.

Ο τυφώνας αναμένεται να προσεγγίσει τις ανατολικές ακτές της Κίνας μέσα στο Σαββατοκύριακο.