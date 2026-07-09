Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Σουηδία στο Μουντιάλ 2026 και έχει συμβόλαιο με τη Μάλμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, κάνουν λόγο στην Sportbladet.

Ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, με καταγωγή από τη Σομαλία, είναι στη λίστα του δικεφάλου του βορρά» και σύμφωνα με τη Sportbladet η μεταγραφή του είναι θέμα χρόνου.

Ο Τάχα Άλι, ο οποίος έπαιξε στα ματς της Σουηδίας με τι Ολλανδία και Γαλλία στο Μουντιάλ 2026, είναι από το 2023 στη Μάλμε μετρώντας συνολικά 132 συμμετοχές με 20 γκολ και 19 ασίστ, ενώ το συμβόλαιο του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Το δημοσίευμα της Sportbladet για το θέμα αναφέρει τα εξής…

«Ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Τάχα Άλι, μετακομίζει σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταρ της Μάλμε βρίσκεται στις λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο Τάχα Άλι έχει περιβληθεί από φήμες τα τελευταία χρόνια και επρόκειτο να μετακομίσει στη Λανς στη Γαλλία πριν από ένα χρόνο. Αλλά τότε η Μάλμε δεν ήθελε να πουλήσει τον παίκτη και παρέμεινε στους «Μπλε».

Ήταν στην αποστολή του Γκράχαμ Πότερ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, εναντίον της Ολλανδίας και της Γαλλίας, και μετά την αποχώρηση της Σουηδίας, ήταν σαφές ότι θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι.

«Αν πρόκειται ποτέ να με πουλήσουν, είναι τώρα», είπε ο Άλι στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, για την πιθανότητα μεταγραφής του.

Το συμβόλαιο του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται με τη λήξη της σεζόν και ο Άλι είναι ουσιαστικά έτοιμος να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους τους συμβολαίου του με την ομάδα κι αν όλα πάνε καλά θα μπορούσε ο αγώνας με τη Γκέτεμποργκ να είναι ο τελευταίος του. Δεν είναι σαφές αν θα αγωνιστεί καν σε αυτόν τον αγώνα».