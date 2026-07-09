Η έντονη δυσαρέσκεια που νιώθει η Μέγκαν Μαρκλ για τις αποφάσεις της βασιλικής οικογένειας αποτελεί την κύρια αιτία για την ακύρωση του ταξιδιού των παιδιών της στη Βρετανία, αφήνοντας τον βασιλιά Κάρολο χωρίς τη δυνατότητα να δει τα εγγόνια του.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ να συνοδεύουν τον πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο, η επίσημη άρνηση παροχής κρατικής αστυνομικής φύλαξης ανέτρεψε πλήρως τον σχεδιασμό, με τον δούκα του Σάσεξ να ταξιδεύει τελικά ολομόναχος.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως ξεπερνά το καθαρά πρακτικό κομμάτι της ασφάλειας και αγγίζει τις προσωπικές σχέσεις των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον βασιλικό αναλυτή Ρομπ Σούτερ, ο οποίος επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές στη στήλη του Naughty But Nice στο Substack, η ανάκληση της προσφοράς για τη διαμονή του Χάρι στο Μπάκιγχαμ θεωρήθηκε από τη δούκισσα ως μια ακόμη εσκεμμένη προσβολή.

Η Μέγκαν Μαρκλ αισθάνεται ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η ίδια και ο σύζυγός της για να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας οδήγησαν απλώς στο να βρεθούν ξανά εκτεθειμένοι. Μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί, η πηγή αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πιστεύει ότι κάθε φορά που εκείνος κάνει ένα βήμα προς την οικογένειά του, εκείνοι βρίσκουν έναν νέο τρόπο να τον απορρίψουν. Έχει κουραστεί. Δεν έχει καμία διάθεση να περάσει ξανά η ίδια ή τα παιδιά της όλη αυτή τη διαδικασία».

Οι προειδοποιήσεις και το κενό στις αναμνήσεις των παιδιών

Η στάση αυτή δεν ήταν ξαφνική, καθώς η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να είχε προβλέψει τις δυσκολίες και είχε προειδοποιήσει τον Χάρι για τις επικοινωνιακές εντάσεις που θα προκαλούσε η επιστροφή του. Η απόφασή της να μην επιτρέψει τη μετακίνηση των παιδιών στερεί από τον βασιλιά Κάρολο τη δυνατότητα να χτίσει σχέσεις μαζί τους, με δεδομένο ότι έχει να τα δει από το Ιωβηλαίο του 2022.

Η απόσταση αυτή δυσχεραίνει και την καθημερινότητα του Χάρι στην Καλιφόρνια, ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει στα παιδιά του αναμνήσεις για τον παππού τους, την ώρα που η μικρή Λίλιμπετ ήταν μόλις ενός έτους την τελευταία φορά που τον συνάντησε.

Η συχνή επικοινωνία και οι χαμένες προσπάθειες του Παλατιού

Παρά το βαρύ κλίμα και τη δημόσια αντιπαράθεση, η επικοινωνία ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και τον πατέρα του παραμένει ενεργή. Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό HELLO!, οι δύο άνδρες βρίσκονται σε «συχνή» επαφή, με τον 77χρονο μονάρχη να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συνάντηση.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, επιθυμούσε σταθερά να περάσει χρόνο με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, η απόλυτη άρνηση που προβάλλει η Μέγκαν Μαρκλ μεταθέτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο ιδιωτικής συνάντησης στο μέλλον, καθιστώντας σαφές ότι οι όροι για την όποια οικογενειακή επανένωση θα ορίζονται πλέον αποκλειστικά από την πλευρά του Μοντεσίτο.