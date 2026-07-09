Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, έπειτα από σοβαρή ένδειξη βλάβης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, με έδρα τον Άραξο, εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου όταν ο χειριστής διαπίστωσε ένδειξη που παρέπεμπε σε εκδήλωση φωτιάς.

Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ο πιλότος κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου προκειμένου να πραγματοποιήσει άμεσα αναγκαστική προσγείωση.

Κατά την προσέγγιση διαπιστώθηκε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι τροχοί του αεροσκάφους να μην ανοίξουν.

Οι επίγειες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, δημιουργώντας ειδικό στρώμα αφρού στον διάδρομο προσγείωσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης και να περιοριστούν οι συνέπειες από την τριβή της ατράκτου με το έδαφος.

Ο χειριστής προσγείωσε με επιτυχία το μαχητικό πάνω στην άτρακτο («με την κοιλιά»), ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Πιθανή διαρροή καυσίμων πίσω από το συμβάν

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η διαρροή καυσίμων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μόλις ο πιλότος αντιλήφθηκε τη βλάβη, προχώρησε σε διακοπή λειτουργίας του κινητήρα και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η φωτιά φαίνεται ότι εκδηλώθηκε μετά την επαφή της ατράκτου με τον διάδρομο, εξαιτίας της τριβής.

احتراق طائرة F-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية عقب هبوط اضطراري. pic.twitter.com/BRIXXwVuDA — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 9, 2026

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής διερεύνησης.

Κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου

Λόγω του περιστατικού, το αεροδρόμιο της Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους και να καταστεί ασφαλής η επαναλειτουργία του διαδρόμου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέρει:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω βλάβης. Ο ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.»