Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση αφιέρωσε ο Γιώργος Τσαλίκης στη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Ο τραγουδιστής επέλεξε να μοιραστεί δύο παλιές φωτογραφίες της μαζί με τον γιο τους, Βασίλη, επιστρέφοντας σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους. Στα στιγμιότυπα, η Δώρα εμφανίζεται έγκυος και ντυμένη στα μαύρα, λίγο μετά την απώλεια του αδελφού της.

Μέσα από τα λόγια του, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε στη δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε περάσει τότε, αλλά και στη χειρουργική επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί μετά τη γέννα, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη δύναμη που επέδειξε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

Η Δώρα μου έχει γενέθλια ⚡️

Και θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματα μου με μια σκηνή από τη ζωή μας

Η Δώρα έγκυος στο Χάρη , έχει μόλις βιώσει το μεγαλύτερο πόνο της ζωής της

Έχει χάσει τον αδερφό της, τον Γιώργο μας

Η ψυχή της είναι μαύρη όπως και τα ρούχα της

Έχει όμως ένα μωράκι στην κοιλιά της κι ένα στην αγκαλιά της

Και πρέπει να τα προστατεύσει

Δεν έκλαψε τότε πολύ

Γιατί ταραζότανε και είχε ήδη κινδυνεύσει στην πρώτη της γέννα

Έκανε τα πάντα να κρατήσει το παιδί

Δεν έκλαιγε μπροστά στο Βασίλη, δεν ήταν ποτέ θλιμμένη

Για να μη το νιώσει το παιδί και πληγωθεί

Έκλαψε πολύ μόλις γέννησε, γέμισε μετά κύστες το πρόσωπο της και έκανε ένα πολύωρο χειρουργείο.

Έσκασε είπανε οι γιατροί!

Τα κατάφερε όμως

Αυτή είναι η Δώρα

Κάνει τον πόνο της αγάπη

Κάνει τη ζωή της προσφορά

Σε εμάς και στον κόσμο

Ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει

Και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου

Να τα χιλιάσεις πολύτιμη , σπάνια και υπέροχη Δώρα μου

Δώρα μας

Δωράκι μου

Δωρακι μας