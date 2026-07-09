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Πέντε χρόνια, πέντε κύκλοι και 969 επεισόδια μετά, η «Γη της ελιάς», η μακροβιότερη καθημερινή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης την τελευταία 20ετία, ολοκλήρωσε το τηλεοπτικό της ταξίδι, αφήνοντας πίσω στιγμές που συγκίνησαν, σόκαραν και αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Οι πέντε σκηνές που σημάδεψαν τη «Γη της Ελιάς»

Οι σκηνές εκτός σεναρίου

Το αφιέρωμα της «Γης της Ελιάς» στον Νίκο Γαλανό

Οι ήρωες της σειράς και οι αστείες στιγμές

Α. Γεωργίου: «Η πιο συγκινητική στιγμή για εμένα ήταν η παραλαβή της Ασπασίας από τον Κίμωνα όταν αυτοκτόνησε»

Α. Γεωργίου: «Ο πρώτος άνθρωπος που “έκλεισε“ για τη “Γη της Ελιάς” ήταν η Άντζελα Γκερέκου»

Α. Γεωργίου: «Είχα τεράστιο άγχος γιατί δεν ήξερα πώς να μιλήσω στη Μάρω Κοντού»

Μια σειρά που τα είχε όλα

Λ. Κονιόρδου: «Έχω αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής μου εδώ»

Α. Γεωργίου: «Με τους περισσότερους έχουμε γίνει οικογένεια»

Το «ευχαριστώ» των συντελεστών της «Γης της Ελιάς»