Το κινητό κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη αντικατάσταση του φυσικού πορτοφολιού. Το Samsung Pay, μέσω του Samsung Wallet, είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα, δίνοντας στους κατόχους συμβατών συσκευών Galaxy τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Η υπηρεσία ξεκινά με κάρτες Visa της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η Viva.com φέρνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα πληρωμής μέσω Samsung Pay και στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, καθώς και εκπροσώπων του τραπεζικού κλάδου, του οικοσυστήματος ψηφιακών πληρωμών και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Πώς λειτουργεί το Samsung Pay

Το Samsung Wallet συγκεντρώνει σε μία ασφαλή εφαρμογή υπηρεσίες και ψηφιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους κατόχους κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy.

Με την ενεργοποίηση του Samsung Pay, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν τις συμβατές κάρτες Visa της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς και να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές απευθείας από τη συσκευή τους. Η προστασία των συναλλαγών βασίζεται στην πλατφόρμα ασφαλείας Samsung Knox, η οποία αξιοποιεί πολλαπλά επίπεδα προστασίας, όπως βιομετρική πιστοποίηση, κρυπτογράφηση και ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων.

Η Viva.com φέρνει το Samsung Pay στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Παράλληλα, η Viva.com ενεργοποιεί πρώτη στην Ελλάδα το Samsung Pay για πληρωμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσω της λύσης Smart Checkout, οι χρήστες κινητών Samsung Galaxy θα μπορούν να επιλέγουν το Samsung Pay και κατά την ολοκλήρωση των online αγορών τους.

Ο Stefan Waterdrinker, Senior Vice President Strategy και GTM της Viva.com, δήλωσε: «Η Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη, υποστηρίζει ήδη το Samsung Pay στις ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε πρώτοι το προνόμιο στους Έλληνες εμπόρους να δέχονται συναλλαγές μέσω Samsung Pay, πλέον των ήδη διαθέσιμων 40 και πλέον μεθόδων πληρωμής. Στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση αποδοχής πληρωμών, σε συνδυασμό με τραπεζικές υπηρεσίες και εξατομικευμένη χρηματοδότηση».

Χρήστος Δερμεντζόπουλος: Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να απλοποιεί την καθημερινότητα

Την εκδήλωση άνοιξε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν προσφέρει πρακτικές και ασφαλείς λύσεις στους πολίτες.

«Η ψηφιακή μετάβαση έχει πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα του πολίτη πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Το Samsung Wallet κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας στο κινητό δυνατότητες που μέχρι χθες ήταν διάσπαρτες και εντάσσοντάς τες σε ένα εύχρηστο εργαλείο για πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση, από το 2019, εργάζεται συστηματικά για ένα κράτος πιο ψηφιακό, πιο φιλικό και πιο κοντά στον πολίτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Gov Wallet. Η σημερινή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει λύσεις που έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι και το ψηφιακό μέλλον για το οποίο εργαζόμαστε, ένα μέλλον ανθρώπινο, απλό, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους».

Hansoo Kim: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Samsung στην Ελλάδα

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάδος, Hansoo Kim, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διάθεσης του Samsung Pay στην ελληνική αγορά και τον ρόλο των συνεργασιών στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, σημειώνοντας:

«Το Samsung Pay εκφράζει το όραμά μας να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των χρηστών. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται σε ισχυρές συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες και την αγορά».

Οι ψηφιακές πληρωμές περνούν σε νέα εποχή

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη- Πρόεδρος του Greek eCommerce Association (GRECA) και eCommerce Coordinator του ELTRUN, Νίκος Πετράκης, Αγγελική Μελά, Γρηγόρης Πολίτης, Άρης Παρασκευόπουλος

Στο πλαίσιο της παρουσίασης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή στελεχών της Samsung, της Visa, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank, καθώς και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Τον συντονισμό είχε η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος του Greek eCommerce Association (GRECA) και eCommerce Coordinator του ELTRUN, η οποία τόνισε:

«Η Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026, που πραγματοποιείται από τον GRECA και το ELTRUN, επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών και ότι οι ψηφιακές πληρωμές περνούν σε μια νέα εποχή. Σήμερα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις χρήστες του διαδικτύου (73%) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία online αγορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 74% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για χρηματικές συναλλαγές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική των digital wallets, τα οποία καταγράφουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής. Συγκεκριμένα, το 34% των χρηστών δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί συχνά και ένα επιπλέον 16% περιστασιακά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση των καταναλωτών σε πιο σύγχρονες, γρήγορες και mobile-first λύσεις πληρωμών. Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν τη συνεχή ωρίμανση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου και αναδεικνύουν τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της καινοτομίας στις ψηφιακές συναλλαγές».

Οι συνεργασίες που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών

Η πρώτη θεματική συζήτηση, με τίτλο «Building the Future of Digital Payments», επικεντρώθηκε στον ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεργασίες μεταξύ τραπεζών και εταιρειών τεχνολογίας στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.

Ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Mobile Experience της Samsung Electronics για την Ελλάδα και την Κύπρο, σημείωσε ότι η διάθεση του Samsung Pay αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και τους υπόλοιπους στρατηγικούς συνεργάτες της εταιρείας.

«Οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης στις ψηφιακές πληρωμές και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, προσφέρουμε στους χρήστες κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy μια ασφαλή και σύγχρονη εμπειρία συναλλαγών», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Samsung Wallet θα εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από νέες συνεργασίες, υπηρεσίες και δυνατότητες, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες και το ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα.

Visa: Περισσότερες επιλογές και ασφάλεια για τους καταναλωτές

Ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα Νίκος Πετράκης χαρακτήρισε τη διάθεση του Samsung Pay σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα.

«Μέσα από τη συνεργασία της Visa με τη Samsung, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευκολία και υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις καθημερινές τους συναλλαγές», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η Visa συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την καινοτομία, με στόχο την παροχή απρόσκοπτων εμπειριών πληρωμών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Alpha Bank: Ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη των ψηφιακών συναλλαγών

Ο Γρηγόρης Πολίτης, Retail Banking Products Operations Management Director της Alpha Bank, τόνισε ότι η διάθεση του Samsung Pay αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών.

«Μέσα από ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς και θεσμικούς εταίρους, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις που συνδυάζουν ευκολία, ταχύτητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διαμορφώνοντας μια πιο σύγχρονη και απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών», ανέφερε.

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο οικοσύστημα πληρωμών

Η Αγγελική Μελά, Cards Business Director της Τράπεζας Πειραιώς, υπογράμμισε ότι η τράπεζα στηρίζει ενεργά το Samsung Pay, διευρύνοντας τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

«Με το Samsung Pay πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, διαμορφώνοντας με ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη ένα νέο οικοσύστημα πληρωμών, με οδηγό την ολιστική προσέγγιση των αναγκών κάθε πελάτη μας», δήλωσε.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και η εμπειρία του πολίτη

Η δεύτερη συζήτηση, με τίτλο «Digital Public Services & Citizen Experience», επικεντρώθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης του Samsung Wallet για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ασφαλούς και απρόσκοπτης ψηφιακής εμπειρίας για τους πολίτες.

Ο Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET, αναφέρθηκε στη συνεργασία της εταιρείας με τη Samsung Electronics Ελλάδας στον τομέα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως εξήγησε, η συνεργασία δημιουργεί τη δυνατότητα σχεδιασμού και ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών στο Samsung Wallet στους τομείς της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, της Ψηφιακής Διακίνησης και της αυτοματοποίησης των πληρωμών.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της παραγωγικότητας των 250.000 πελατών του Ομίλου EPSILONNET, αλλά και συνολικά των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Γιώτα Παπαρίδου – Πρόεδρος ΣΕΠΕ, Φώτης Ρωμούδης- Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET & Μιχάλης Λιάρος – Mobile Experience B2B Sales Manager της Samsung Electronics Greece

ΣΕΠΕ: Το ψηφιακό πορτοφόλι αντικαθιστά σταδιακά το φυσικό

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου σημείωσε ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια εξελίσσονται σε κεντρικό εργαλείο της καθημερινότητας.

«Το ψηφιακό πορτοφόλι αποτελεί μια έξυπνη, ασφαλή και πρακτική ψηφιακή λύση, που σταδιακά αντικαθιστά το φυσικό πορτοφόλι και συγκεντρώνει στο κινητό μας όλα όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας: από δεδομένα ταυτοποίησης και έγγραφα έως ανέπαφες συναλλαγές και υπηρεσίες», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, ο ΣΕΠΕ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις νέες τεχνολογίες και φέρνει την καινοτομία πιο κοντά στην καθημερινή ζωή.

Από τις πληρωμές στα εισιτήρια και τα ψηφιακά κλειδιά

Το Samsung Wallet είναι ήδη διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως, με την Ελλάδα να αποτελεί το νεότερο μέλος του διεθνούς οικοσυστήματος της υπηρεσίας.

Πέρα από τις πληρωμές, η πλατφόρμα αναμένεται να εμπλουτιστεί σταδιακά με νέες δυνατότητες, όπως:

Digital Car Key, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια θεαμάτων και εκδηλώσεων, κάρτες επιβράβευσης και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

Στόχος είναι το smartphone να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές, να αποθηκεύει έγγραφα και εισιτήρια και να αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες της καθημερινότητάς του.

Η πρώτη συναλλαγή μέσω Samsung Wallet στην Ελλάδα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πρώτη συμβολική συναλλαγή μέσω Samsung Wallet στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησαν από κοινού εκπρόσωποι της Samsung, της Visa, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Viva.com.

Η συναλλαγή σηματοδότησε και επίσημα την έναρξη λειτουργίας του Samsung Pay στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τις ψηφιακές πληρωμές και τη χρήση του κινητού ως βασικού εργαλείου συναλλαγών.