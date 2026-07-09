Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στο ΕΟΚ WebRadio για το διεθνές σεμινάριο προπονητών της Euroleague, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Εθνική Ελλάδας, την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τη Euroleague που ονειρεύεται με 30 ομάδες, αναφερόμενος στις ρωσικές.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ…

Για το διεθνές σεμινάριο προπονητών της Ευρωλίγκας και τον ρόλο του σε αυτό: «Θεωρώ ότι, ενώ είχα την παρότρυνση να συνεχίσω για άλλη μια τετραετία, προσφέραμε, μαζί με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, το έργο μας και πλέον θα βοηθάμε με διαφορετικό τρόπο τον Σύνδεσμο. Δε θα είμαι απών από αυτόν. Όπως έγινε και στην πρώτη θητεία του Ζέλικο, ήμουν εκεί και βοηθούσα με τη γνώση μου, την εμπειρία μου αλλά και με το γεγονός ότι ήθελα ο Σύνδεσμος να παράγει έργο.

Πλέον, θεωρώ ότι μετά από οκτώ χρόνια και συναντήσεις επί συναντήσεων, είμαστε σε ένα καλό σημείο ούτως ώστε οι προπονητές της νέας γενιάς να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, με καταχωρημένη πλέον τη σύμβαση εργασίας που προσπαθούμε να περάσουμε. Είμαστε σε καλό σημείο και θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα την έχουν οι προπονητές μαζί με όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται, την ασφάλιση και όλα αυτά που ζητάμε από την Ευρωλίγκα».

Για τη συμμετοχή που είχε το σεμινάριο και αυτούς που βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί: «Είχαμε 600 συμμετέχοντες, από 66 διαφορετικές χώρες, στο διεθνές σεμινάριο, το οποίο τείνει να γίνει θεσμός πλέον στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια μετά από αυτήν την πρωτοβουλία που πήραμε, με την αρωγή, τη συμπαράσταση και την χορηγία πολλών άξιων συνεργατών και, πρωτίστως, της ελληνικής κυβέρνησης.

Επίσης, σ’ αυτό συνέβαλαν άνθρωποι που είναι είτε στην Υπουργείο, είτε στην περιφέρεια, όπως είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς, είτε στον Δήμο Αθηνών είτε στο Υπουργείο Τουρισμού και γενικότερα χορηγίες που υποστηρίζουν αυτήν την προσπάθεια. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός για πολλούς λόγους, οπότε γιατί να μην προωθήσεις και την Ελλάδα ως αθλητικό τουρισμό; Υπάρχει και αυτό και με ραγδαία ανάπτυξη».

Για την παραχώρηση του «Telekom Center Athens» από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Να πω ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” για την παραχώρηση του “Telekom Center Athens” και τη συμφωνία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πρόκειται για ένα “στολίδι”, από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη μετά και την καινούργια διαμόρφωσή του.

Αξιοποιήσαμε πλήρως το γήπεδο, πέρυσι το glass floor, φέτος τις μεγάλες οθόνες που υπάρχουν πάνω στο cube, με τους συμμετέχοντες να είναι πάντα πολύ ικανοποιημένοι. Το χρησιμοποιήσαμε, επίσης, για το φαγητό των συμμετεχόντων, των αθλητών, των μελών του Συνδέσμου, γεγονός σημαντικό για την ξεκούραση όσων παρευρέθηκαν».

Για το feedback που υπάρχει μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου: «Στο τέλος κάθε σεμιναρίου περιμένουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τα σχόλια των συμμετεχόντων και για τις τυχόν προτάσεις ή παρατηρήσεις τους για πράγματα που δεν τους άρεσαν. Μέσα από αυτήν τη συνομιλία έχουμε κι εμείς εξελίξει τις παρουσιάσεις που κάνουμε. Πέρυσι ξεκινήσαμε τα workshop, που είναι ιδιαίτερα μπασκετικά μαθήματα, δηλαδή κάποιοι συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν περισσότερες ερωτήσεις να μπορούν να ρωτούν και να παίρνουν τις απαντήσεις.

Σκεφτείτε, ήταν 70 άτομα που συζητήσαμε πάνω σε μορφή Q&A. Πέρυσι, λοιπόν, είχαμε την παρότρυνση, από τους συμμετέχοντες, να δούνε προπονήσεις ομάδων. Φέτος δείξαμε προπονήσεις ομάδων. Κάποια από τα αιτήματα αφορούν την εξατομικευμένη προπόνηση στην ατομική των αθλητών, κάποια άλλα στις μικρές κατηγορίες. Είναι αιτήματα τα οποία το καινούργιο προεδρείο, αλλά και με τη συμμετοχή όλων μας, θα προτείνουμε για να τα βάλουμε στα καινούργια σεμινάρια».

Για τα κεκτημένα που έχουν καταφέρει μέσα από τον Σύνδεσμο και αυτά τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν: «Δεν υπάρχει προπονητής ο οποίος να μην ολοκληρώνει τη σύμβασή του και να μην πληρώνεται εξ’ ολοκλήρου. Ουσιαστικά, ο σύλλογος ο οποίος θα ήθελε να τερματίσει τη συνεργασία με κάποιον προπονητή, θα πρέπει να συνυπολογίσει το συμβόλαιο τού προπονητή που έφυγε συν αυτού που θέλει να πάρει. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι κεκτημένο, έχει συμβεί ήδη.

Προσπαθούμε να βάλουμε και άλλες δικλείδες, γιατί οι απολύσεις προπονητών είναι το πρώτο και το πιο εύκολο βήμα που κάνουν οι ομάδες. Φέτος είχαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό προπονητών που απολύθηκαν, έχουμε δει προπονητές να φεύγουν και στα δύο πρώτα παιχνίδια τους. Άρα, το πρόβλημα δεν το έχει ο προπονητής αλλά αυτός που τον επέλεξε. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι οι συμβάσεις, από τη στιγμή που υπογράφεις την επόμενη μέρα μπορείς και να απολυθείς. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η συλλογική σύμβαση έχει ουσία και είναι κάτι δρομολογημένο και θα πραγματοποιηθεί».

Για το «Basketball School Generation» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος: «Ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη παροχή του Συνδέσμου μας, είναι το “Basketball School Generation”, που έχει να κάνει με την πιστοποίηση που δίνουμε. Είμαστε στην έκτη γενιά των προπονητών που έχουν αποφοιτήσει απ’ όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε επικοινωνήσει και με Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και της Κίνας, γιατί θέλουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας σε διάφορα άλλα στοιχεία, που, όπως είπα, ακούμε και θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε».

Για τη Χάποελ τελ Αβίβ και τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν: «Για τη Χάποελ δεν υπάρχει ίδια αφετηρία με τις άλλες ομάδες. Εμείς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων έχουμε μια επιπλέον δυσκολία στο να έχουμε μια σταθερή βάση και στο να προσελκύσουμε αθλητές. Φυσικά, είναι μεγάλη βοήθεια η οικονομική κατάσταση της ομάδας και το γεγονός ότι τα «αφεντικά» μας θέλουν να συνεχίσουν αυτήν την προσπάθεια, αλλά δεν παύει το άλλο κομμάτι να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς.

Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, να φανταστείτε, εγώ δεν ξέρω αν η προετοιμασία μας θα είναι στη Σόφια ή στο Τελ Αβίβ. Η ολοκλήρωση του ρόστερ ακόμα αργεί, ψάχνουμε σε αρκετές θέσεις παίκτες. Η “δεξαμενή” παικτών που ψάχνουμε δεν είναι και τόσο μεγάλη, όλες οι ομάδες ψάχνουμε σχεδόν τους ίδιους παίκτες. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις παικτών που δεν έχουν μιλήσει με τη μία ή την άλλη ομάδα».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής των ρωσικών ομάδων στην Ευρωλίγκα: «Εμένα το όνειρό μου είναι να υπάρχουν 30 ομάδες, γιατί όσο το δυνατόν περισσότεροι σύλλογοι τόσο το καλύτερο. Εγώ είμαι υπέρ της εισόδου των ρωσικών ομάδων, είμαι πρεσβευτής της ιδέας ότι ο αθλητισμός ενώνει. Δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα οι αθλητικοί σύλλογοι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ίδιο και οι αθλητές. Άρα, λοιπόν, καλώς να ορίσει αυτή η προσπάθεια. Μπράβο στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Ελπίζω να γίνει αυτό. Όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες έχουν βλέψεις, τόσο το καλύτερο για τον θεατή».

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Καταρχάς, για τον Παναθηναϊκό ήταν μια πολύ καλή κίνηση, μια εκπληκτική κίνηση, όπως και για τον Ζέλικο. Μιλήσαμε, ήμουν από τους πρώτους που τον συνεχάρη και, μάλιστα, με οδήγησε στο καινούργιο γραφείο του, στο «Telekom Center Athens», για να μου δείξει το πόσο εξελιγμένα είναι τα πράγματα τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ και για τον ίδιο αλλά και για την εξέλιξη που είδα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.

Αυτό που βλέπει ο κόσμος και επισκέπτεται στις κερκίδες είναι αντίστοιχα η ποιότητα, και ακόμη καλύτερη, στο «VIP Center», στα γραφεία των προπονητών και στα αποδυτήρια των παικτών. Άρα, λοιπόν, ήταν μια πολύ πετυχημένη κίνηση ότι ο Ζέλικο επιστρέφει στο “σπίτι” του, το οποίο είναι και ανακαινισμένο. Είναι κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ίδιο. Αν δεν είχε ακόμα αυτήν τη “φλόγα”, δε θα συνεχίζει να εργάζεται».

Για τα ονόματα προπονητών που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη φιλοσοφία των ομάδων: «Δεν έχει να κάνει με το να προβάλουμε τη δουλειά του προπονητή. Οι προπονητές είναι αυτοί που προσπαθούν να προάγουν αυτό που λέμε “συνεργασίες” και να κάνουν τις ομάδες ένα υγιές σύνολο. Είναι κάτι εύλογο και ουσιαστικό ότι ο σχεδιασμός μιας ομάδας, πλέον, ξεκινάει από τον άνθρωπο τον οποίο θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.

Εδώ, βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχουν ήδη βάσεις και συμβόλαια τα οποία τα βρίσκεις και είτε θέλεις να συνεχίσεις μαζί τους, είτε προσθέτεις κάποιους άλλους που μπορούν να πλαισιώσουν αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που ηγούνται της προσπάθειας και βάζουν τα χρήματά τους έχουν διαφορετικούς και πολύ υψηλούς στόχους».

Για την Εθνική ομάδα: «Έχω περάσει από το πόστο του προπονητή της Εθνικής, αλλά και να μην ήμουν σε αυτή τη θέση δε θα έπαυα να είμαι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της. Νομίζω ότι βάλαμε το “λιθαράκι” μας όλοι, από τη διοίκηση, τους προπονητές, τους αθλητές και τα σωματεία. Στον αθλητισμό θα έχεις τα πάνω και τα κάτω. Προφανώς δεν ήταν τα καλύτερα “παράθυρα” για την Εθνική. Αναλογίζομαι και τη δική μας πορεία τότε και την πρόκριση μας στο Παγκόσμιο, που έγινε μέσα από πολλά προβλήματα. Τελικά, κατορθώσαμε ένα παιχνίδι πριν να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις Φιλιππίνες.

Ενώ είχαμε τις βλέψεις και τις προϋποθέσεις, δυστυχώς οι επεμβάσεις και οι τραυματισμοί των αθλητών μάς ανάγκασαν ουσιαστικά να πάμε χωρίς έξι παίκτες και ο έβδομος, ο Ντίνος Μήτογλου, μια μέρα πριν από το τζάμπολ υπέστη τραυματισμό που τον ανάγκασε να γυρίσει στην Ελλάδα. Έτσι, μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δεν έχει τόσο μεγάλη δεξαμενή αθλητών, αναγκάστηκε να είναι αποδεκατισμένη σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες, αν και έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση, να καταφέρουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο του 2027. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την Εθνική».