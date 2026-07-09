Η στενή επαγγελματική και προσωπική επαφή με τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη έφερε την Αθηνά Οικονομάκου δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ, κατά τη διάρκεια της επίδειξης Υψηλής Ραπτικής στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία πρόσφατα επέλεξε δύο custom δημιουργίες του συγκεκριμένου οίκου για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, είχε εξασφαλίσει θέση στο ντεφιλέ, όπου η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ήταν η επίσημη προσκεκλημένη.

Η Λόπεζ διατηρεί μια σταθερή συνεργασία χρόνων με την Ελληνίδα σχεδιάστρια, έχοντας επιλέξει ρούχα της για συναυλίες και δημόσιες εμφανίσεις, ενώ λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το show είχε επισκεφθεί το ατελιέ της στο Παρίσι για ένα private fitting.

Η Αθηνά Οικονομάκου εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη κοινή τους σύνδεση στα παρασκήνια της λαμπερής βραδιάς και αποτύπωσε τη στιγμή, ανεβάζοντας τη σχετική selfie στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια χιουμοριστική αναφορά, η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα:

«Τσιμπήστε με».

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Η τραγουδίστρια παρακολούθησε την επίδειξη από την πρώτη σειρά των καθισμάτων, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με τον οίκο Celia Kritharioti.

Από την πλευρά της, η Αθηνά Οικονομάκου παρακολούθησε το εντυπωσιακό fashion show συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, πραγματοποιώντας μια προσεγμένη εμφάνιση στη γαλλική πρωτεύουσα, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν τον χώρο της μόδας.