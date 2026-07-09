Η καρδιά της υψηλής μόδας χτυπά αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου κορυφαίοι οίκοι και διάσημοι καλεσμένοι δίνουν το «παρών» στις λαμπερές επιδείξεις. Ανάμεσα στα shows που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον βρίσκεται και η παρουσίαση της συλλογής Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της Σίλιας Κριθαριώτη.

Στην πρώτη σειρά της επίδειξης αναμένεται να καθίσει η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα το παρισινό ατελιέ της Ελληνίδας σχεδιάστριας για την τελική πρόβα της εμφάνισής της.

Η διεθνής σταρ φόρεσε μία custom δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη και μαζί της ήταν η μικρότερη αδελφή της, Λίντα.