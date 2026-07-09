Στη σύλληψη ενός 50χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα γυναίκα στη Βούλα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του, το Σάββατο 4 Ιουλίου επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 71χρονη γυναίκα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή εντός σακούλας, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των αφαιρεθέντων υπολογίζεται περίπου στις 200.000 ευρώ.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή, όσο και σε σπίτια του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.