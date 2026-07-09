Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη γενέτειρα της Μάργκαρετ Θάτσερ η μετατροπή δεκάδων ακινήτων σε κατοικίες για αιτούντες άσυλο που απομακρύνονται από ξενοδοχεία. Κάτοικοι του ιστορικού Γκράνθαμ στη Βρετανία κατηγορούν «άπληστους ιδιοκτήτες» ότι αγοράζουν σπίτια και τα μετατρέπουν σε HMOs (κατοικίες πολλαπλής διαμονής), προκειμένου να στεγαστούν μετανάστες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του δημοτικού συμβουλίου του Νότιου Κέστεβεν, μέχρι στιγμής έχουν αγοραστεί 70 ακίνητα στην περιοχή, με τα περισσότερα να βρίσκονται στο Γκράνθαμ, μια πόλη περίπου 45.000 κατοίκων.

Οι τοπικές αρχές είχαν αρχικά ενημερωθεί ότι θα φιλοξενούνταν περίπου 300 αιτούντες άσυλο, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, ο αριθμός αυτός έχει ήδη ξεπεραστεί. Μετά από αντιδράσεις, το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε προσωρινή παύση στη διαδικασία. Κάτοικοι δήλωσαν στη Daily Mail ότι το Γκράνθαμ έχει αναλάβει «μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογεί», ενώ επέκριναν την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ για τη διαχείριση του ζητήματος.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει δεσμευτεί να απομακρύνει όλους τους αιτούντες άσυλο από τα ξενοδοχεία έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, χρησιμοποιώντας την ιδιωτική εταιρεία Serco για την εξεύρεση μικρότερων ακινήτων ως εναλλακτικών χώρων φιλοξενίας. Ένας κάτοικος, ο συνταξιούχος Στιβ, δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα με όσους έρχονται νόμιμα στη χώρα για να εργαστούν και να ενταχθούν στην κοινωνία, αλλά εξέφρασε την αντίθεσή του στις παράτυπες αφίξεις.

FURY in Margaret Thatcher's home town as 70 properties are converted into homes for asylum seekershttps://t.co/MwIyrpVSjj — Flourish gratitude (@song_title) July 9, 2026

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου, Πολ Στόουκς, ανέφερε ότι τα περισσότερα ακίνητα επιλέχθηκαν στο Γκράνθαμ επειδή είναι ευκολότερο να μετατραπούν. «Προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. Πρέπει να ελέγχουμε ότι τα σπίτια είναι κατάλληλα για διαμονή», είπε.

Το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει νέα μέτρα που θα απαιτούν από τους ιδιοκτήτες να λαμβάνουν πολεοδομική άδεια πριν μετατρέψουν ακίνητα σε κατοικίες πολλαπλής διαμονής. Οι απόψεις των κατοίκων παραμένουν διχασμένες. Μία νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι δεν θεωρεί πρόβλημα την παρουσία των αιτούντων άσυλο, τονίζοντας ότι «πρέπει να ζήσουν κάπου» και χαρακτηρίζοντας το Γκράνθαμ πολυπολιτισμική πόλη.

Άλλοι κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχίες για την πίεση στις τοπικές υποδομές και την απώλεια οικογενειακών κατοικιών. Ο συντηρητικός δημοτικός σύμβουλος Μάθιου Μπέιλι υποστήριξε ότι το Νότιο Κέστεβεν φιλοξενεί περισσότερους αιτούντες άσυλο από γειτονικές περιοχές και ζήτησε πιο δίκαιη κατανομή.

Ο βουλευτής των Συντηρητικών Γκάρεθ Ντέιβις δήλωσε ότι έθεσε τις ανησυχίες των κατοίκων στην κυβέρνηση, αναφέροντας πως δόθηκε εντολή στη Serco να σταματήσει προσωρινά η αναζήτηση νέων ακινήτων στο Γκράνθαμ. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι στόχος είναι το κλείσιμο των ξενοδοχείων φιλοξενίας και η μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε «πιο κατάλληλες δομές».