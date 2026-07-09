Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τήρησε την προεκλογική της υπόσχεση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου μόλις αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τους συνταξιούχους, σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά την αντίθετη πορεία από εκείνη που είχε δεσμευτεί.

«Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του. Αύξησαν, χωρίς καμία μνημονιακή υποχρέωση, τα όρια ηλικίας των μειωμένων συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων έως και κατά επτά χρόνια», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Οι συντάξεις αυξήθηκαν ονομαστικά μέσα στην επταετία κατά 16,4%, την στιγμή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 19,8%, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκτινάχθηκε κατά 39%. Αυτό δείχνει πόσο μειώθηκε στην πράξη το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», συμπλήρωσε.

Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τις οποίες η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες.

«Το μόνο που αναγκάστηκε να κάνει, μετά από πολύ μεγάλη πίεση, μετά από 24 φορές που μας το είχε αρνηθεί, ήταν να εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το νοσηλευτικό προσωπικό. Και, από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Εργασίας αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την οριστική κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας», είπε και καλωσόρισε την αποδοχή των προτάσεών «γιατί εμείς δεν είμαστε μια μηδενιστική αντιπολίτευση. Θέλουμε να πετύχουμε αλλαγές ως κυβέρνηση που πραγματικά να βελτιώσουν τη ζωή ολόκληρου του ελληνικού λαού», όπως είπε.

Παρουσίασε 17 προτάσεις – δεσμεύσεις που συνιστούν το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό και οι οποίες είναι κοστολογημένες.

Αναλυτικά οι προτάσεις

1. Πρώτη δέσμευση. Επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατ. ευρώ. Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα, με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

2. Δεύτερη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα μορφή και νέα κριτήρια, για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Το ποσό του ΕΚΑΣ θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ τον μήνα. Το κόστος ανέρχεται σε 540 εκατ. ευρώ.

3. Τρίτη δέσμευση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2035.

4. Τέταρτη δέσμευση είναι η αποκατάσταση των αδικιών του νόμου Κατρούγακλου στις συντάξεις αναπηρίας. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ ετησίως.

5. Πέμπτη δέσμευση. Ο χρόνος εργασίας των συνταξιούχων με αναπηρία θα προσμετράται κανονικά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, όταν η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται σε σύνταξη γήρατος. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ ετησίως.

6. Έκτη δέσμευση. Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση είναι η κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης, ώστε καμία ημέρα ασφάλισης να μη χάνεται.

7. Έβδομη δέσμευση. Αυξάνονται σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 50% στο 60% για τα 40 έτη ασφάλισης, ενώ παρεμβαίνουμε αντίστοιχα και στα ενδιάμεσα κλιμάκια. Αυξάνουμε επίσης τα ποσοστά αναπλήρωσης και μετά τα 40 έτη ασφάλισης, από 0,5% που είναι σήμερα σε 2% ανά έτος, δίνοντας ουσιαστικό κίνητρο για παραμονή στην απασχόληση. Έτσι ενισχύουμε τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις.

8. Όγδοη δέσμευση. Σταδιακή αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Μειώνουμε τη σχετική επιβάρυνση 20% κατά μέσο όρο, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να μη χάνονται στην πράξη από τις κρατήσεις.

9. Ένατη δέσμευση. Επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ.

10. Δέκατη δέσμευση. Ξεπάγωμα στις επικουρικές συντάξεις, που παραμένουν παγωμένες εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αυξάνοντάς τις κατά 2,4% από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Ενισχύουμε έτσι συνολικά το εισόδημα των συνταξιούχων. Το κόστος ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ ετησίως.

11. Ενδέκατη δέσμευση. Θέσπιση άμεσα ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές προς τα Ταμεία με μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων.

12. Δωδέκατη δέσμευση. Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης που θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.

13. Δέκατη τρίτη δέσμευση. Εφαρμόζεται πλήρως το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη με την ένταξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται να υπαχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

14. Δέκατη τέταρτη δέσμευση. Καταργείται η διάταξη που μειώνει το προνοιακό τμήμα της σύνταξής τους όταν λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας.

15. Δέκατη πέμπτη. ‘Αμεση εκκαθάριση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του ΠΑΣΟΚ, όλων των εκκρεμών συντάξεων για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί fast track σύνταξη, χαμηλότερη από τη δικαιούμενη.

16. Δέκατη έκτη δέσμευση. Επεκτείνεται το δικαίωμα προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης και στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και σήμερα αδίκως εξαιρούνται.

17. Δέκατη έβδομη και τελευταία δέσμευση. Παρέμβαση για δίκαιες λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων, όπως το ΛΕΠΕΤΕ.

«Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Για να αποδείξω στην πράξη ότι υπάρχει και αξιόπιστο κομμάτι στο πολιτικό σύστημα και ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος στο μέλλον, θα υπάρξει παρέμβαση και στην εισφορά ασθενείας στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις χηρείας» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ωστόσο κατέστησε σαφές ότι «δεν είναι δυνατόν, ούτε πρέπει, να επιστρέψουμε στο ασφαλιστικό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2010. Ούτε πρέπει, ούτε μπορούμε. Και πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ούτε, όμως, πρόκειται να ισχυριστούμε ότι οι μνημονιακοί νόμοι καταργούνται με έναν νόμο και ένα άρθρο. Χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μια οικονομία που αναπτύσσεται δίκαια, ανθεκτικά και είναι ανταγωνιστική, πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα είναι και ανθρώπινη. Και θα μοιράζονται τα οφέλη της ανάπτυξης με δίκαιο, έντιμο και διαφανή τρόπο σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις γενεές».