Στην παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε αρχικά ότι ο Σωκράτης Φάμελλος «δεν είναι ασήμαντος πολιτικά, το αντίθετο», προσθέτοντας ότι, με εξαίρεση μία «πολύ άσχημη στιγμή», η υπόλοιπη θητεία του ήταν αξιοπρεπής.

«Και ως υπουργός ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης κυβέρνησης», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «ο πολιτικός του διασυρμός, που οδήγησε στη σημερινή του παραίτηση, ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα».

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, η κρίσιμη στιγμή για τον Σωκράτη Φάμελλο ήταν «ο εξώστης».

«Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει, σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε, θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας, έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπειά του», έγραψε.

Ο ίδιος συνέχισε υποστηρίζοντας ότι όσα ακολούθησαν αποτέλεσαν «το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα».

«Από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη ημέρα που δήθεν παραμέρισε, σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματός του. Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η ενδεχόμενη ανάδειξή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποτελέσει «το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα σχέδια» του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στη Βουλή», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα», προσθέτοντας:

«Ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελίσει τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδειχθεί και το κρίσιμο λάθος του. Για να δούμε».