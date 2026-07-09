Σχεδόν δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα, το μυστήριο παραμένει άλυτο, ενώ οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι περιορισμένες. Η Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 50 ημέρες και σύμφωνα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές σχετικά με την πορεία των ερευνών.

Ο ίδιος εκτιμά πως υπάρχουν πλέον δύο βασικά ενδεχόμενα για την τύχη της συζύγου του: είτε έχει πέσει θύμα απαγωγής είτε δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή. Το σενάριο της απαγωγής είναι στο μυαλό μου με την έννοια ότι από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή. Απλά, το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, από την στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά, είναι λίγο περίεργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Καραβασίλης μιλώντας στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονη αίσθηση στο πλατό, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να δείχνει εμφανώς αιφνιδιασμένη. Την ώρα που ο αστυνομικός συντάκτης Θεοδόσης Πάνου συνέχιζε τη συζήτηση με τον σύζυγο της αγνοούμενης, στο τηλεοπτικό «παράθυρο» η δημοσιογράφος φαινόταν να γράφει κάτι στον Άρη Πορτοσάλτε. Λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος απηύθυνε στον κ. Καραβασίλη την ερώτηση: «Εσείς έχετε την αίσθηση ότι δεν είναι εν ζωή η σύζυγός σας;».

Απαντώντας, ο Βασίλης Καραβασίλης εξήγησε γιατί δεν μπορεί να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για την τύχη της συζύγου του.

«Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι ή δεν είναι εν ζωή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Λείπουν αρκετές πληροφορίες. Αποκλείεται να έχει φύγει με τη δική της βούληση. Δεν μας προβλημάτιζε κάτι».

Στο επίκεντρο οι οικονομικές συναλλαγές

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις οικονομικές συναλλαγές της 50χρονης κατά το τελευταίο διάστημα, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε δανείσει και για τα οποία είχαν ήδη κινηθεί δικαστικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της: «Τα 60.000 ευρώ είναι με τις δύο συναλλαγματικές. Η υπόθεση έχει δρομολογηθεί δικαστικά. Αυτή η διαφορά είναι με έναν. Απλά, η αγορά του ακινήτου που έγινε από μένα, είναι μια παραπλήσια περίπτωση που σχετίζεται με τέτοιες συναλλαγές».

«Οι Κινέζοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δική μας πραγματικότητα»

Ο Βασίλης Καραβασίλης αναφέρθηκε και στην αγωνία των συγγενών της Γιου Τινγκ, οι οποίοι βρίσκονται στην Κίνα και παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

Όπως είπε: «Εκεί τα πράγματα θα πήγαιναν με έναν άλλον ρυθμό. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δική μας πραγματικότητα. Οι περισσότεροι γνωστοί ή συγγενείς λένε πως θα την είχαν βρει σε δώδεκα ώρες. Αυτό, στην Ελλάδα δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση, να την βρουν δηλαδή σε δώδεκα ώρες. Δεν υπάρχει ούτε το κατάλληλο πρωτόκολλο, ούτε τόσες κάμερες για να συμβεί αυτό».

«Αν ήμουν εδώ, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική»

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης, ο σύζυγός της υπενθύμισε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους.

«Αν ήμουν εδώ, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική γιατί θα είχα καταλάβει ότι λείπει, νωρίτερα. Στην παρούσα φάση, τουλάχιστον, από την στιγμή που γύρισα στην Ελλάδα και μετά, πιστεύω ότι οι ενέργειες μου είναι άμεσες και έχω δώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ στις Αρχές».