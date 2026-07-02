Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με μεγάλες οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δικηγόρος της στο Live News, η Γιου Τινγκ διεκδικούσε συνολικά περίπου 500.000 ευρώ από διαφορετικές υποθέσεις, ενώ λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί είχε δώσει εντολή για νέες δικαστικές ενέργειες.

«Μου όφειλαν σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ»

Η δικηγόρος της 50χρονης ανέφερε πως δύο από τις υποθέσεις είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ για άλλες δύο η εντολέας της είχε ζητήσει να κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

«Της οφείλουν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις. Για τις δύο έχουμε ήδη κινηθεί δικαστικά και για τις άλλες δύο είχα λάβει εντολή να προχωρήσω στις απαραίτητες ενέργειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία συνάντηση δύο ημέρες πριν από την εξαφάνιση

Η ίδια αποκάλυψε ότι η τελευταία συνάντησή τους έγινε στις 18 Μαΐου, μόλις δύο ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη της Γιου Τινγκ. Όπως ανέφερε, η 50χρονη επισκέφθηκε το δικηγορικό της γραφείο προκειμένου να συζητήσουν όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιμετώπιζε.

Την επόμενη ημέρα, στις 19 Μαΐου, της απέστειλε μέσω Viber δύο διαδικαστικά έγγραφα και από εκείνο το σημείο δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία. Στις 20 Μαΐου η Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα με προορισμό το κέντρο της Αθήνας για επαγγελματικές υποχρεώσεις και έκτοτε αγνοείται.

Παράλληλα, η δικηγόρος της διευκρίνισε ότι, παρά τις οικονομικές διαφορές, η πελάτισσά της δεν είχε αναφέρει ποτέ πως δεχόταν απειλές από κάποιον.

Η υπόθεση του σπιτιού στην Κηφισιά και τα 250.000 ευρώ

Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές αφορά αγορά ακινήτου στην Κηφισιά, για το οποίο η Γιου Τινγκ και ο σύζυγός της είχαν καταβάλει συνολικά 250.000 ευρώ.

Όπως υποστήριξε ο σύζυγός της, τα χρήματα δόθηκαν για την αγορά κατοικίας, ωστόσο αποδείχθηκε ότι οι πωλητές δεν είχαν νόμιμη κυριότητα του ακινήτου και φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα. Το ακίνητο τελικά μεταβιβάστηκε σε τρίτο πρόσωπο.

Πρώην συνεργάτιδα της 50χρονης επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση οδήγησε στη διακοπή της επαγγελματικής τους σχέσης, χωρίς όμως να υπάρξει προσωπική σύγκρουση.

Ένας από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις οικονομικές διαφορές παραδέχθηκε ότι υπήρχε εκκρεμής οφειλή ύψους περίπου 190.000 ευρώ προς τη Γιου Τινγκ.

Όπως ανέφερε, συνεργάζονταν για χρόνια σε υποθέσεις Κινέζων επενδυτών και το χρέος προέκυψε από οικονομικό διακανονισμό που δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως.

Υποστήριξε ακόμη ότι μέχρι το 2022 της κατέβαλλε σταδιακά ποσά των 10.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ αργότερα οι συζητήσεις συνεχίζονταν αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων, με πρόθεση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Οι δύο ακόμη οικονομικές διαφορές

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ακόμη δύο υποθέσεις που αφορούν γυναίκες οι οποίες φέρονται να είχαν δανειστεί μεγάλα χρηματικά ποσά από τη Γιου Τινγκ, χωρίς τελικά να τα επιστρέψουν.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις επρόκειτο επίσης να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει η ίδια λίγο πριν εξαφανιστεί.

Το μυστήριο με τις αναρτήσεις στο WeChat

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραστηριότητα στην κινεζική πλατφόρμα WeChat.

Πρώην συνεργάτιδά της ανέφερε ότι είχαν κυκλοφορήσει αρνητικές αναρτήσεις εις βάρος της, οι οποίες φαίνεται πως επηρέασαν την επαγγελματική της εικόνα μέσα στην κινεζική κοινότητα.

Η ίδια, πάντως, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους δεν αντιμετώπισε ποτέ προβλήματα με τη Γιου Τινγκ και απέδωσε τα παράπονα στην πολυδιάστατη επαγγελματική της δραστηριότητα, καθώς εργαζόταν ταυτόχρονα ως μεταφράστρια, μεσίτρια και διαχειρίστρια ακινήτων.

Επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στην Αλβανία

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της περιγράφουν τη Γιου Τινγκ ως ιδιαίτερα συνεπή επαγγελματία, με σημαντικό πελατολόγιο Κινέζων επενδυτών που ενδιαφέρονταν για αγορές ακινήτων και την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα.

Το τελευταίο διάστημα είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο του real estate, ενώ είχε εξασφαλίσει και άδεια παραμονής στην Αλβανία, με στόχο να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα και στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, γύρω στο Πάσχα είχε ταξιδέψει στην Αλβανία μαζί με συνεργάτιδά της, εξετάζοντας επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων.