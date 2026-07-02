Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με έναν άνδρα που νοίκιαζε αποθήκη στο υπόγειο του κτιρίου να υποστηρίζει ότι είχε διαπιστώσει ανησυχητικές ενδείξεις αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό.

Ο Μπάμπης Τσαπάς, που χρησιμοποιούσε την αποθήκη για να φυλάσσει τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, ανέφερε ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από την κατάρρευση αντιλήφθηκε πως το κτίριο είχε παρουσιάσει μικρή κλίση, γεγονός που, όπως λέει, είχε γνωστοποιήσει τόσο στην ιδιοκτήτρια όσο και στους υπεύθυνους του γειτονικού εργοταξίου.

«Η πόρτα δεν άνοιγε όπως πριν»

Μιλώντας στο Live News, ο κ. Τσαπάς περιέγραψε ότι η πρώτη ένδειξη πως κάτι δεν πήγαινε καλά ήταν όταν η πόρτα της αποθήκης άρχισε να δυσκολεύεται να ανοίξει.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την έναρξη των εργασιών θεμελίωσης της νέας πολυκατοικίας που ανεγείρεται στο διπλανό οικόπεδο.

«Κατάλαβα ότι κάτι συνέβαινε όταν η πόρτα δεν άνοιγε όπως πριν. Υπολόγισα ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση περίπου δύο εκατοστών και ενημέρωσα αμέσως την ιδιοκτήτρια της αποθήκης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδιοκτήτρια επικοινώνησε με τους υπεύθυνους του έργου, οι οποίοι απέδωσαν το φαινόμενο στον πρόσφατο σεισμό που είχε γίνει στην Εύβοια και όχι στις εργασίες εκσκαφής.

Ο ενοικιαστής της αποθήκης υποστήριξε ότι δεν αμφισβητεί την ποιότητα της κατασκευής της νέας οικοδομής, εκτιμά όμως ότι υπήρξε πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο έγινε η αντιστήριξη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

«Η πολυκατοικία στεκόταν για περίπου 50 χρόνια χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Είχε αντέξει σεισμούς και, κατά τη γνώμη μου, θα άντεχε για πολλά ακόμη χρόνια. Θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα ήταν πως η αντιστήριξη δεν έγινε με τον σωστό τρόπο», δήλωσε.

«Γιατί δεν ειδοποίησαν τους κατοίκους;»

Ο κ. Τσαπάς εξέφρασε ακόμη την απορία του για το γεγονός ότι, όπως είπε, οι κάτοικοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως ώστε να απομακρυνθούν από το κτίριο, παρά τις ενδείξεις ότι υπήρχε πρόβλημα.

«Όταν οι εργασίες προχώρησαν στο κεντρικό σημείο του οικοπέδου, εκεί άρχισαν να φαίνονται πιο έντονα τα προβλήματα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο τις προηγούμενες ημέρες και γιατί οι ένοικοι έμειναν να κοιμηθούν μέσα στο κτίριο», ανέφερε.

Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη συντήρηση και διαμόρφωση κήπων και στην αποθήκη φύλασσε τον εξοπλισμό της δουλειάς του. Όπως υποστήριξε, μετά την κατάρρευση δεν έχει πρόσβαση στα εργαλεία του, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, γεγονός που προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην επαγγελματική του δραστηριότητα.