Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τα σωστικά συνεργεία να εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να ερευνήσουν εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι.

Η τετραώροφη πολυκατοικία με συνολικά επτά διαμερίσματα που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα από μπετόν και σίδερα.

Οι διασώστες αναζητούσαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Ωστόσο, και οι τέσσερις εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλείς. Παρά τον εντοπισμό τους, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στο σημείο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι από τις εργασίες που πραγματοποιούνταν σε γειτονική ιδιοκτησία.

Το βίντεο από drone είναι χαρακτηριστικό της κατάρρευσης και των ερειπίων που μένουν πίσω μετά το συμβάν.

Πώς σημειώθηκε η κατάρρευση

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι εργασίες πραγματοποιούνταν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εργασίες εκτελούνταν σε διπλανό οικόπεδο, όπου γίνονταν εκσκαφές για την κατασκευή θεμελίων νέου κτιρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ πραγματογνώμονες αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.