Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τους Λος Άντζελες Λέικερς ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος και έρχεται νέα μεταγραφική βόμβα στο NBA, καθώς φέρεται να είναι κοντά στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Έπειτα από οκτώ χρόνια στους Λέικερς, ο «Βασιλιάς», στα 41 του χρόνια πλέον, είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση καθώς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει και τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ τον θέλουν να είναι κοντά σε συμφωνία με τους Γουόριορς.

Μπορεί η ομάδα του Λος Άντζελες να ήθελε να τον κρατήσει για ακόμη ένα χρόνο, ο ίδιος όμως αποφάσισε πως έκλεισε ο κύκλος του εκεί, έχοντας κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ την περασμένη σεζόν, η οποία δεν ήταν καλή.

Οι Λέικερς δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν έφτασαν καν κοντά, οπότε ο Τζέιμς αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για μια νέα πρόκληση, έχοντας ξεκινήσει συζητήσεις με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ.