Οι εταιρείες που επενδύουν πιο εντατικά στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν το προσωπικό τους με ταχύτερους ρυθμούς από τους ανταγωνιστές τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που αμφισβητεί τις προβλέψεις για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω του AI. Ο αριθμός των υπαλλήλων γραφείου αυξήθηκε συνολικά κατά 10,2 τοις εκατό στις εταιρείες που χρησιμοποίησαν πιο έντονα τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη κατά τα δύο πρώτα χρόνια από την υιοθέτησή της, με τα κέρδη να αφορούν όλους τους τύπους επαγγελμάτων και τα επίπεδα ιεραρχίας. Μάλιστα, η απασχόληση σε εισαγωγικό επίπεδο σημείωσε αύξηση της τάξης του 12 τοις εκατό.



Ωστόσο, μεταξύ των οργανισμών που υιοθέτησαν το AI σε μικρότερο βαθμό —οι οποίοι ορίζονται ως το χαμηλότερο δύο τρίτων των δαπανών ανά εργαζόμενο— δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου.



Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα προκαλέσει εκτεταμένες απολύσεις, παρόλο που τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Oracle και η Atlassian έχουν επικαλεστεί τις επενδύσεις στο AI κατά την ανακοίνωση περικοπών θέσεων εργασίας. Αντίθετα, υποδηλώνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να συνδέεται με ταχύτερες προσλήψεις — αλλά μόνο για τις εταιρείες που επενδύουν αρκετά βαριά ώστε να επιτύχουν κέρδη στην παραγωγικότητα.



Η μελέτη, η οποία συντάχθηκε από ερευνητές των αμερικανικών start-ups Ramp και Revelio Labs, κάλυψε σχεδόν 22.000 εταιρείες στις ΗΠΑ και είναι η πρώτη που συνδυάζει δεδομένα για τον αριθμό του προσωπικού σε επίπεδο οργανισμού με στοιχεία για τις δαπάνες στο AI.

Ο Ara Kharazian, επικεφαλής οικονομολόγος της Ramp και συνδιοργανωτής της μελέτης, δήλωσε ότι τα δεδομένα δείχνουν πως οι εταιρείες που χρησιμοποιούν AI αναπτύσσονται ταχύτερα, αλλά τα οφέλη είναι άνισα κατανεμημένα.



«Υπάρχει σαφώς κάποιου είδους καμπύλη μάθησης —τα κέρδη [στον αριθμό του προσωπικού] δεν εμφανίζονται για τουλάχιστον έξι έως 12 μήνες— και αυτό υπόκειται σε ένα ελάχιστο όριο. Παίρνεις αυτά τα κέρδη μόνο αν είσαι χρήστης υψηλής έντασης, και αυτό συνήθως συνοδεύεται από ένα αξιοπρεπές ποσό επένδυσης, πέρα από μερικά δολάρια το μήνα για το ChatGPT».



Η έρευνα συνέδεσε δεδομένα από τη Ramp, μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών, που δείχνουν πόσα πλήρωσαν οι εταιρείες σε παρόχους AI, με αρχεία εργατικού δυναμικού που συγκέντρωσε η Revelio Labs από δημόσια διαδικτυακά προφίλ, όπως το LinkedIn.



Επειδή όσοι υιοθέτησαν νωρίς το AI έτειναν να είναι πιο τεχνικοί, με υψηλότερες αμοιβές και περισσότερες πιθανότητες να έχουν λάβει υποστήριξη από επιχειρηματικά κεφάλαια σε σχέση με τους υπόλοιπους, η μελέτη συνέκρινε αυτούς τους πρώτους χρήστες με εταιρείες που υιοθέτησαν την τεχνολογία αργότερα.

Ένας οικονομολόγος εργασίας δήλωσε στους FT ότι τα αποτελέσματα, αν και ενδιαφέροντα, θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, ιδιαίτερα καθώς οι ομάδες που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το AI στο δείγμα έτειναν να είναι μικρότερες. «Το “οι έντονοι χρήστες AI αναπτύσσονται ταχύτερα” και το “οι μικρές, ταχέως αναπτυσσόμενες start-ups αγοράζουν πολύ AI αρκετά νωρίς” φαίνεται δύσκολο να διαχωριστούν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Kharazian της Ramp προειδοποίησε ότι σχεδόν όλα τα κέρδη στον αριθμό του προσωπικού εντοπίστηκαν σε εταιρείες του τεχνολογικού τομέα και ότι η μελέτη κάλυψε μόνο υπαλλήλους γραφείου.



Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει παρουσιάσει μια μικτή εικόνα για την επίδραση του AI στην αγορά εργασίας. Έρευνα του Στάνφορντ που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο διαπίστωσε μείωση 16 τοις εκατό στην απασχόληση στα πρώτα στάδια της καριέρας, σε θέσεις εργασίας που είναι εκτεθειμένες στο AI. Ωστόσο, μια μελέτη από οικονομολόγους του Χάρβαρντ πέρυσι, η οποία κάλυψε 280.000 εταιρείες, διαπίστωσε μειώσεις στις θέσεις εργασίας junior επιπέδου μεταξύ όσων υιοθέτησαν το AI, ενώ οι ανώτεροι ρόλοι παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι.



Η Oracle δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε περικόψει 21.000 θέσεις εργασίας κατά το περασμένο έτος και προειδοποίησε ότι η επένδυσή της και η χρήση του AI θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις.



Οι Snap, Block και Cisco είναι μεταξύ των άλλων τεχνολογικών εταιρειών που συνέδεσαν πρόσφατα χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους Financial Times.