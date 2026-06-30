Δημόσια πρόσκληση συνεργασίας προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρτας απεύθυνε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του ελληνικού και συνεταιριστικού μοντέλου στην πτηνοτροφία. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΙΝΔΟΣ, Ανδρέας Δημητρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνεταιρισμού, σημειώνοντας ότι έως τώρα δεν έχει υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας για την πώληση της Νιτσιάκος σε όμιλο ουκρανικών συμφερόντων, μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών

Για το 2025, η ΠΙΝΔΟΣ παρουσίασε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της τροχιά και τη θέση της στην κορυφή της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού ανήλθε το 2025 στο ιστορικό υψηλό των 414,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με τα 374,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 33,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,5%, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 8,2%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την ΠΙΝΔΟΣ στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας.

Μείωση δανεισμού και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Συνεταιρισμού. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 54,2 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία.

Τα κεφάλαια και αποθεματικά ανήλθαν στα 94,8 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική ευρωστία της ΠΙΝΔΟΣ και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού συνδέει την κερδοφορία με την περαιτέρω ανάπτυξη, τη μείωση του δανεισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με τα κέρδη να επανεπενδύονται στον Συνεταιρισμό.

Η διοικητική ομάδα της Πίνδος

Επενδυτικό πλάνο 70 εκατ. ευρώ έως το 2030

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πίνδου, Ανδρέας Δημητρίου βρίσκεται επενδυτικό πλάνο ύψους 70 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στη βιώσιμη λειτουργία.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εκκολαπτηρίου, την επέκταση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου, τη δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, την ψηφιοποίηση της παραγωγής και των διαδικασιών, καθώς και την κατασκευή μονάδας βιοαερίου ισχύος 2MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων έγινε επίσης αναφορά στους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης για το 2026, μεταξύ των οποίων η ενεργειακή αυτονομία, με 7,5 MW εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών, η περαιτέρω μείωση του δανεισμού, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.

Επενδύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ΠΙΝΔΟΣ υλοποίησε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 12,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,28 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών και γραφείων διοίκησης, τη δημιουργία νέων κέντρων διανομής, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του πτηνοσφαγείου, τη νέα μονάδα ΜΔΚ, τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου υποπροϊόντων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων.

Η καθετοποίηση ως βασικό πλεονέκτημα

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΠΙΝΔΟΣ παραμένει το πλήρως καθετοποιημένο παραγωγικό της μοντέλο. Ο Συνεταιρισμός ελέγχει κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραγωγή ζωοτροφών και την εκτροφή έως την επεξεργασία, τη διανομή και τη διάθεση των προϊόντων.

Η καθετοποίηση διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Συνεταιρισμό, υψηλή ποιότητα, πλήρη ιχνηλασιμότητα και αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα. Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει παρουσία σε 8.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά, ενώ το δίκτυό της υποστηρίζεται από 18 υποκαταστήματα και κέντρα logistics.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ετήσια παραγωγή περιλαμβάνει 55 εκατ. κοτόπουλα πάχυνσης και 400.000 όρνιθες αναπαραγωγής, ενώ τα πτηνοτροφεία ιδιοκτησίας φθάνουν τα 600.000 τετραγωνικά μέτρα.

Άνοδος 24,1% στις εξαγωγές

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης το 2025. Ο τζίρος των εξαγωγών ανήλθε στα 16,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 24,1% σε σχέση με το 2024.

Σήμερα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Πίνδου, Λάζαρος Τσακανίκας,τα προϊόντα του συνεταιρισμού που εξάγονται αντιπροσωπεύουν το 10% των παραγόμενων προϊόντων κρέατος κοτόπουλου και διατίθενται σε επιλεγμένες αγορές των Βαλκανίων, της Κύπρου, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρών της Αφρικής, καθώς και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για το 2026, η περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, μαζί με την ανάπτυξη της κατηγορίας Ready to Eat και την ενίσχυση της παρουσίας στον κλάδο HoReCa μέσω προϊόντων γύρου.

Στήριξη σε εργαζόμενους και παραγωγούς

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ΠΙΝΔΟΣ διαδραματίζουν οι άνθρωποί της: οι περισσότεροι από 600 παραγωγοί και οι 1.700 εργαζόμενοι.

Το 2025 ο Συνεταιρισμός απασχολούσε 1.600 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με το 2024, ενώ το 2026 ο αριθμός έχει ήδη ανέλθει στους 1.700. Οι αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν πάνω από 4,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ.

Αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το σχετικό εισόδημα να ανέρχεται στα 40,4 εκατ. ευρώ από 36,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 11,6%.

Παράλληλα, η ΠΙΝΔΟΣ έχει προχωρήσει σε μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων της. Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι ξεκινούν με μισθό 1.000 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι με αποδοχές κάτω των 1.500 ευρώ λαμβάνουν επιπλέον μηνιαία ενίσχυση. Προβλέπονται επίσης διατακτικές κάρτες ύψους 132 ευρώ μηνιαίως και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 250 ευρώ την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η επόμενη γενιά του Συνεταιρισμού

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι πρωτοβουλίες για την επόμενη γενιά της ΠΙΝΔΟΣ. Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί θα εντάσσονται σταδιακά στην οικογένεια του Συνεταιρισμού και θα αποκτούν ιδιότητα μέλους μετά από πενταετή συνεργασία.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη και εργαζομένους με δεκαετή προϋπηρεσία στην ΠΙΝΔΟΣ να δημιουργήσουν πτηνοτροφικές μονάδες και να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή συνεταίρων 4ης γενιάς μέσω της συνεταιριστικής μερίδας οικογενειακής μορφής.

Η δημόσια πρόσκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρτας έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη στρατηγική, καθώς η ΠΙΝΔΟΣ επιχειρεί να ενισχύσει τον συνεταιριστικό πυλώνα της ελληνικής πτηνοτροφίας, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τον κλάδο.

Θετικό ξεκίνημα και για το 2026

Η αναπτυξιακή πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς στο πρώτο πεντάμηνο καταγράφεται αύξηση 7,5% στον κύκλο εργασιών, 7,8% στις πωλήσεις, 12,5% στις πωλήσεις μέσω super market και 16,5% στις εξαγωγές.

Παράλληλα, οι τοποθετήσεις νεοσσών αυξήθηκαν κατά 12,7%, ενώ η παραγωγή ζωοτροφών ενισχύθηκε κατά 11,4%.

Με σχεδόν 7 δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ΠΙΝΔΟΣ συνεχίζει να αναπτύσσεται στηριζόμενη στο συνεταιριστικό της μοντέλο, στην καθετοποιημένη παραγωγή, στην εξωστρέφεια και στη διαρκή επένδυση σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Όπως ανέφερε η διοίκηση, η επόμενη φάση ανάπτυξης του Συνεταιρισμού περνά μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεθνή επέκταση, τη βιώσιμη λειτουργία και την ενίσχυση των ελληνικών συνεργασιών στον κλάδο της πτηνοτροφίας.