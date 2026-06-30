Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο αρχαίο Σηλώ, στη Δυτική Όχθη, ενισχύουν τη θεωρία ότι στην περιοχή βρισκόταν η Σκηνή του Μαρτυρίου, όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο, φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, το ιερό, επιχρυσωμένο κιβώτιο μέσα στο οποίο ο Μωυσής τοποθέτησε τις Δέκα Εντολές.

Η ομάδα αρχαιολόγων του Οργανισμού Έρευνας της Βίβλου (Associates for Biblical Research – ABR) πραγματοποίησε νέες ανασκαφές στο βιβλικό Σηλώ, την αρχαία πόλη όπου οι Γραφές αναφέρουν ότι η Σκηνή του Μαρτυρίου παρέμεινε για περισσότερα από 300 χρόνια μετά την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, γεγονός που ορισμένοι μελετητές τοποθετούν περίπου στο 1445 π.Χ.

Η τύχη της Κιβωτού της Διαθήκης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιβλικής ιστορίας, καθώς εξαφανίζεται από τις βιβλικές αφηγήσεις πριν από την κατάληψη και καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ.

Νέοι τοίχοι και λατρευτικά αντικείμενα ενισχύουν τη θεωρία

Κατά τη διάρκεια των φετινών ανασκαφών, οι ερευνητές αποκάλυψαν επιπλέον τοίχους ενός μεγάλου μνημειακού κτιρίου, το οποίο ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Παράλληλα, εντόπισαν αντικείμενα που σχετίζονται με λατρευτικές τελετές, καθώς και νέα στοιχεία για τις οχυρώσεις της αρχαίας πόλης.

Ο επικεφαλής της ανασκαφής στο Σηλώ, Σκοτ Στρίπλινγκ, δήλωσε ότι τα νέα ευρήματα βοηθούν τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν τις πλήρεις διαστάσεις του μνημειακού κτιρίου και να κατανοήσουν καλύτερα τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Η σημαντικότερη ανακάλυψη της φετινής περιόδου ήταν ο εντοπισμός του νότιου τοίχου του κτιρίου. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το οικοδόμημα είναι προσανατολισμένο από ανατολή προς δύση και οι αναλογίες του παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνες που αποδίδονται στη βιβλική περιγραφή της Σκηνής του Μαρτυρίου, του φορητού ιερού που κατασκεύασαν οι Ισραηλίτες μετά την Έξοδό τους από την Αίγυπτο.

Ήδη από πέρυσι, η ομάδα του Στρίπλινγκ είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε ένα μνημειακό κτίριο της περιόδου Σιδήρου Ι, του οποίου οι διαστάσεις φαίνεται να συμβαδίζουν με τη βιβλική περιγραφή της Σκηνής του Μαρτυρίου. Τα νέα ευρήματα δεν αποδεικνύουν οριστικά ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο οικοδόμημα, ωστόσο, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ενισχύουν σημαντικά αυτή την εκδοχή, αναφέρει η Daily Mail.

Όπως ανέφερε ο Στρίπλινγκ σε ανάρτησή του στο Bible Archaeology Report, η ανακάλυψη του νότιου τοίχου επιτρέπει πλέον στους ερευνητές να ανασυνθέσουν πλήρως τις διαστάσεις του κτιρίου και να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λειτουργία και τη σημασία του.

Αντικείμενα λατρείας και στοιχεία που παραπέμπουν στη βιβλική αφήγηση

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης μεγάλο αριθμό αντικειμένων που σχετίζονται με λατρευτικές δραστηριότητες μέσα και γύρω από το κτίριο. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν κέρατα βωμού, κεραμικά ρόδια και όστρεα μούρεξ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όστρεα μούρεξ, καθώς χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της μπλε βαφής που, σύμφωνα με τη Βίβλο, χρησιμοποιούνταν στα ενδύματα των ιερέων.

Τα νέα ευρήματα προστίθενται σε προηγούμενες ανακαλύψεις στο Σηλώ, όπου οι ερευνητές είχαν εντοπίσει περισσότερα από 100.000 οστά ζώων, κυρίως από πρόβατα, κατσίκες και βοοειδή. Πολλά από αυτά προέρχονταν από τη δεξιά πλευρά των ζώων, γεγονός που, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, συμφωνεί με το βιβλίο του Λευιτικού (7), όπου αναφέρεται ότι συγκεκριμένα τμήματα από τη δεξιά πλευρά προορίζονταν ως προσφορές για τους ιερείς.

Ο ιστορικός ρόλος του Σηλώ

Το Σηλώ κατέχει κεντρική θέση στη βιβλική ιστορία. Βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ και στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή περιγράφεται ως η πόλη όπου οι Ισραηλίτες εγκατέστησαν τη Σκηνή του Μαρτυρίου μετά την κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας.

Στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς του Ναυή μοίρασε τη γη στις φυλές του Ισραήλ. Εκεί ζούσε επίσης ο αρχιερέας Ηλεί και εκεί μεγάλωσε ο προφήτης Σαμουήλ. Η βιβλική αφήγηση παρουσιάζει το Σηλώ ως την πρώτη θρησκευτική και πολιτική πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Στο Α΄ Βιβλίο του Σαμουήλ (κεφάλαιο 4) αναφέρεται ότι οι Ισραηλίτες μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης από το Σηλώ στο πεδίο της μάχης κατά των Φιλισταίων, ελπίζοντας ότι θα εξασφάλιζε τη νίκη τους. Αντί όμως να συμβεί αυτό, η Κιβωτός αιχμαλωτίστηκε, ενώ σκοτώθηκαν οι γιοι του Ηλεί, Οφνί και Φινεές.

Όταν αγγελιοφόρος επέστρεψε στο Σηλώ και ενημέρωσε τον ηλικιωμένο ιερέα ότι η Κιβωτός είχε χαθεί, εκείνος έπεσε προς τα πίσω από τη θέση του κοντά στην πύλη της πόλης, έσπασε τον αυχένα του και πέθανε.

Νέα στοιχεία για τις οχυρώσεις και την προϊστορία της πόλης

Οι φετινές ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης επιπλέον τοίχους που ανήκαν στο βόρειο αμυντικό σύστημα του Σηλώ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το συγκρότημα είχε κατασκευαστεί ως πύλη με καμπύλη πρόσβαση (bent-axis gate) και περιλάμβανε πολλούς χώρους, προσφέροντας νέα στοιχεία για την άμυνα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της αρχαίας πόλης.

Οι ανακαλύψεις ενισχύουν προηγούμενες εκτιμήσεις του Στρίπλινγκ ότι η ομάδα του ενδέχεται να έχει εντοπίσει το συγκρότημα της πύλης που αναφέρεται στη βιβλική αφήγηση του θανάτου του Ηλεί.

Σε διαφορετικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, οι ερευνητές προχώρησαν και σε μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη, που αφορά την παλαιότερη ιστορία του Σηλώ. Εντόπισαν τρία μεγάλα χαναανιτικά αποθηκευτικά αγγεία, τα οποία χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την άφιξη των Ισραηλιτών.

Στο εσωτερικό των αγγείων βρέθηκαν απανθρακωμένα υπολείμματα βασικών τροφίμων, μεταξύ των οποίων ελιές, σιτάρι και φακές. Οι αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα, προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονολόγηση του στρώματος καταστροφής στο οποίο βρέθηκαν.

Όπως δήλωσε ο Σκοτ Στρίπλινγκ, τα ευρήματα προσφέρουν μια σημαντική εικόνα για τις πρώτες φάσεις κατοίκησης του Σηλώ και συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της περιοχής πριν από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι νέες ανακαλύψεις, οι αρχαιολόγοι διευκρίνισαν ότι δεν έχουν εντοπίσει την ίδια την Κιβωτό της Διαθήκης, ούτε έχουν αποδείξει οριστικά ότι το μνημειακό κτίριο είναι η Σκηνή του Μαρτυρίου. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η τελευταία ανασκαφική περίοδος παρείχε νέα στοιχεία τα οποία φαίνεται να συμβαδίζουν με τη βιβλική αφήγηση.