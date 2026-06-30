Την ανάγκη άμεσης ιατρικής αξιολόγησης μετά από οποιαδήποτε πιθανή επαφή με νυχτερίδα επισημαίνουν ειδικοί, με αφορμή την υπόθεση ενός 11χρονου αγοριού που πέθανε από λύσσα στον Καναδά, παρότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια δαγκώματος ή τραυματισμού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2024 στο Βόρειο Οντάριο, όπου το παιδί παραθέριζε με την οικογένειά του. Σύμφωνα με την έκθεση της υπόθεσης, ο 11χρονος κοιμόταν όταν ξύπνησε ξαφνικά και διαπίστωσε ότι μια νυχτερίδα είχε προσγειωθεί στο πρόσωπό του, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα του. Ενστικτωδώς την απομάκρυνε με το χέρι, ενώ ο πατέρας του την έπιασε και την απελευθέρωσε έξω από το σπίτι.

Η οικογένεια δεν πίστεψε ότι υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς δεν διαπιστώθηκε δάγκωμα, γρατζουνιά, αίμα, σημάδια από νύξη ή οποιοσδήποτε ορατός τραυματισμός. Για τον λόγο αυτό δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Περίπου 19 ημέρες αργότερα, το παιδί άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, εμφανίζοντας επίμονους εμετούς. Στη συνέχεια η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα, με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα, όπως μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη μία πλευρά του προσώπου.

Επειδή η οικογένεια επέμενε ότι δεν είχε προηγηθεί δάγκωμα, οι γιατροί αρχικά αναζήτησαν άλλες, συχνότερες αιτίες για τα συμπτώματα. Ωστόσο, καθώς η κατάσταση του παιδιού επιδεινωνόταν ραγδαία, διαγνώστηκε τελικά με λύσσα.

Boy, 11, dies from rabies after bat landed on his face while he slept but left no visible bite as doctors issue warning https://t.co/tZaKm5SSKG — Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026

Η καθυστέρηση στη διάγνωση είχε ως αποτέλεσμα ο ιός να έχει ήδη προσβάλει το νευρικό του σύστημα. Ο 11χρονος εισήχθη σε νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουν ήδη εμφανιστεί συμπτώματα λύσσας, η θεραπεία δεν κατάφερε να ανακόψει την εξέλιξη της νόσου.

Παρά την εντατική υποστηρικτική αγωγή που έλαβε για περισσότερο από δύο εβδομάδες, η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται και τελικά οι γιατροί διέκοψαν τη μηχανική υποστήριξη της ζωής. Το παιδί πέθανε έχοντας δίπλα του την οικογένειά του.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό ανθρώπινης λοίμωξης από λύσσα που αποκτήθηκε τοπικά στο Οντάριο από το 1967. Η οικογένεια του αγοριού συμφώνησε να δημοσιοποιηθεί η υπόθεση, με την ελπίδα ότι θα αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Ο παιδίατρος λοιμωξιολόγος Μπράιαν Χάμελ, που συμμετείχε στη διαχείριση της υπόθεσης, δήλωσε ότι το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πόσο εύκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη η έκθεση στον ιό. Όπως εξήγησε, οι νυχτερίδες μπορεί να μεταφέρουν τη λύσσα και τα δαγκώματά τους είναι συχνά τόσο μικροσκοπικά ώστε να μην αφήνουν κανένα ορατό σημάδι.

Ο ίδιος τόνισε ότι η απουσία τραύματος δεν σημαίνει πως δεν υπήρξε έκθεση στον ιό και προειδοποίησε ότι ακόμη και μια σύντομη επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου, θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση ιατρική εκτίμηση για τη χορήγηση προληπτικής θεραπείας μετά από πιθανή έκθεση στη λύσσα.

Η υπόθεση δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Καναδικής Ιατρικής Ένωσης και αποτελεί μία από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπινης λύσσας στον Καναδά. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι νυχτερίδες αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτων από λύσσα στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι λιγότερο από το 1% των άγριων νυχτερίδων φέρει τον ιό.