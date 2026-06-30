Υπομονή θα πρέπει να κάνουν άπαντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να μάθουν το όνομα του προέδρου της Stoiximan Super League, μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο στις εκλογές της Τρίτης (30/6).

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λίγκας και όπως φάνηκε και από τις ψήφους της κάθε ομάδας, είχε κάνει την προετοιμασία του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε διαρρεύσει κάτι το προηγούμενο διάστημα.

Ο Αλαφούζος δεν θα έβαζε υποψηφιότητα αν δεν είχε κάνει τις σχετικές συζητήσεις, συνεννοήσεις και συμφωνίες, όπως φάνηκε και στην κάλπη, καθώς ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε την υποστήριξη και των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Παρ’ όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο Αλαφούζος, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ενωμένοι, το αποτέλεσμα δεν ήταν η νίκη αλλά η ισοπαλία, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χωρίς να έχει μαζί του κάποιον από τους ιδιοκτήτες των άλλων ομάδων μεγάλων, πήρε τον ίδιο αριθμό ψήφων. Από επτά έκαστος.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει εντύπωση στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς ο Μαρινάκης συγκέντρωσε μόνος του όσες ψήφους συγκέντρωσε το μπλοκ Παναθηναϊκού-ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι υπόλοιπες ομάδες ενόψει των επαναληπτικών εκλογών, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν στις 14 Ιουλίου.