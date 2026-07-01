Η γαλλική κυβέρνηση όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων προεδρικών εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Ouest-France.

«Αυτό θα επισημοποιηθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα –την 11η και την 25η Απριλίου–, διευκρίνισε η Ouest-France.

Δυνάμει του Συντάγματος της Γαλλίας, η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας· ο απερχόμενος γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άρχισε τη δεύτερη θητεία του τη 14η Μαΐου 2022.

Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.