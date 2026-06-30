Μία τετραώροφη πολυκατοικία με επτά διαμερίσματα κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη μεταβεί τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε:

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει:

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.