Μία τετραώροφη πολυκατοικία με επτά διαμερίσματα κατέρρευσε στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης 22.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.
Λόγω κατάρρευσης κτιρίου στα Πετράλωνα κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα.
Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη μεταβεί τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Η πολυκατοικία που κατέρρευσε:
Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει:
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.