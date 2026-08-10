Σοκ έχει προκαλέσει στο Πόρτο Χέλι ο θάνατος 64χρονης γυναίκας, ιδιοκτήτριας γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, μετά από πτώση από τον 6ο όροφο κτηρίου.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, ενώ η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Ερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, με την 64χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση της γυναίκας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη και αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η 64χρονη ήταν γνωστή λόγω της επαγγελματικής της δραστηριότητας στο Πόρτο Χέλι.