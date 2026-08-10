Για τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε την Κολομβία μίλησε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εξηγώντας ότι το μεγάλο εστιακό βάθος της δόνησης είναι καθοριστικός παράγοντας για τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Όπως ανέφερε, ο σεισμός ήταν αρχικά της τάξεως των 7,4 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια υποβαθμίστηκε στους 7,2 βαθμούς.

«Βέβαια υποβαθμίστηκε στους 7,2 στη συνέχεια σε ένα βάθος στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο σεισμός αυτός στην επιφάνεια», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Έχουν κάποια σχέση με τους σεισμούς στη Βενεζουέλα»

Ο κ. Λέκκας συνέδεσε τη σεισμική δραστηριότητα στην Κολομβία με τον προηγούμενο μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για απόλυτη συσχέτιση.

«Προηγήθηκε ο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ και είχαμε τονίσει ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει σεισμούς. Θεωρώ ότι έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για σεισμογενή περιοχή, η οποία όμως δεν ανήκει στην ίδια τεκτονική ζώνη με το Καράκας.

Αισθητός σε ευρύτερη περιοχή λόγω βάθους

Ο καθηγητής εξήγησε ότι το μεγάλο βάθος του σεισμού συνέβαλε στο να γίνει η δόνηση αισθητή σε ευρύτερη περιοχή.

«Το βάθος που είχε, κάνει τους σεισμούς αισθητούς σε πιο ευρύτερη περιοχή», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, αν και ο σεισμός ήταν ισχυρός, το μεγάλο βάθος του περιορίζει την ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια.

«Είναι ισχυρός αλλά επειδή το βάθος είναι μεγάλο, δεν προκαλεί ζημιές τόσο μεγάλες όσο στη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τσουνάμι δεν θα έχουμε»

Ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον κίνδυνο για τσουνάμι.

«Τσουνάμι δεν θα έχουμε», τόνισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αναμένονται επιπτώσεις, καθώς σε χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν κτήρια που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε σεισμούς.

Όπως είπε, οι κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι, ιδιαίτερα λόγω του προηγούμενου σεισμού στη Βενεζουέλα, ο οποίος έγινε αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε ότι οι αρμόδιοι αναμένουν την πλήρη αποτίμηση των συνεπειών του σεισμού στην Κολομβία.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι καταστροφές δεν θα είναι αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα.

«Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα», κατέληξε ο Ευθύμιος Λέκκας.