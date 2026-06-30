Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου φέρνει στο φως μαρτυρία στενής φίλης του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία περιέγραψε τις τελευταίες συνομιλίες που είχε μαζί του λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Η γυναίκα, που γνώριζε τόσο το θύμα όσο και τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση, μίλησε στο Live News για την έντονη ανησυχία που, όπως υποστηρίζει, εξέφραζε ο νεαρός σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του.

«Ήταν πολύ ανήσυχος για τη μητέρα του»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 26χρονος επικοινώνησε μαζί της στα τέλη Μαΐου ζητώντας να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως υποστήριξε, της είχε μεταφέρει ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, ενώ αναζητούσε τρόπους να της εξασφαλίσει ψυχιατρική υποστήριξη και βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξάρτησης.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι ο φίλος της αισθανόταν πως η προσωπική του ζωή είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς είχε αφιερωθεί στη φροντίδα της μητέρας του.

Οι ισχυρισμοί του 65χρονου και τα ευρήματα της έρευνας

Η μαρτυρία έρχεται την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία. Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν επιβεβαιώνεται από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, μεταξύ των οποίων και τραύματα που έφερε η 54χρονη, δεν συνάδουν με το σενάριο της αυτοκτονίας και αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι εντοπίστηκε γενετικό υλικό ή αποτυπώματα του 65χρονου στα βασικά πειστήρια που εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι τελευταίες επικοινωνίες πριν από το έγκλημα

Η φίλη του 26χρονου αποκάλυψε ότι η τελευταία τους επικοινωνία έγινε στις αρχές Ιουνίου. Όπως ανέφερε, ο Ολύμπιος της είχε πει πως στο σπίτι είχαν σημειωθεί νέα επεισόδια έντασης, ενώ της είχε εκμυστηρευτεί ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα πριν εμφανίσει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο ίδιος απέδιδε την ψυχολογική επιβάρυνση της μητέρας του τόσο στις οικονομικές δυσκολίες όσο και στην απομόνωση που, όπως της είχε περιγράψει, ένιωθε ζώντας στον Λόγγο.

Παράλληλα, ο 26χρονος φέρεται να της είχε αναφέρει ότι είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονταν με παλαιότερα οικογενειακά χρέη, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

«Είχαν πολύ καλές σχέσεις»

Η μάρτυρας περιέγραψε επίσης τη σχέση του 26χρονου με τον 65χρονο Ιταλό, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με όσα είχε διαπιστώσει η ίδια, οι δυο τους διατηρούσαν καλές σχέσεις.

Όπως είπε, ο Ιταλός βρισκόταν στη ζωή της οικογένειας εδώ και περίπου 16 χρόνια και ποτέ δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις ή σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ τους.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο Ολύμπιος δεν τον αντιμετώπιζε ως πατρική φιγούρα, καθώς θεωρούσε πατέρα του τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή.

Στο μικροσκόπιο και τα ψηφιακά στοιχεία

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη τη νύχτα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται και τα ψηφιακά δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, μεταξύ των οποίων και μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, από την οποία ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης και τις τελευταίες κινήσεις μέσα στην κατοικία.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν καταγράφουν την είσοδο τρίτου προσώπου στο σπίτι το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου έδειξαν την παρουσία υπνωτικών φαρμάκων, ενώ ανιχνεύθηκαν και ίχνη κάνναβης.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές και εντάσσονται στο σύνολο των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των πραγματογνωμοσυνών, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.