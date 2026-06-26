Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγιαλείας, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον ακόμη και τα ψηφιακά δεδομένα μιας ρομποτικής σκούπας, στην προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν στον τόπο του εγκλήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, οι ερευνητές εξετάζουν τα δεδομένα λειτουργίας της ρομποτικής σκούπας που υπήρχε στο σπίτι.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η συσκευή ενεργοποιήθηκε μετά τις δολοφονίες, είτε χειροκίνητα είτε μέσω εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε καθαρισμός του χώρου, με σκοπό την εξαφάνιση βιολογικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ειδικοί εξετάζουν αν η συσκευή διαθέτει καταγεγραμμένο ιστορικό λειτουργίας, ώρες ενεργοποίησης ή άλλα ψηφιακά δεδομένα που μπορούν να αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη μετά το έγκλημα.

Στο μικροσκόπιο και το κινητό του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του 65χρονου. Βασικό ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί αν το πρωινό της δολοφονίας η συσκευή παρέμεινε ανενεργή, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο οποίος έχει δηλώσει ότι κοιμόταν μέχρι περίπου τις 11:00.

Τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό ενδέχεται να αποσαφηνίσουν τις κινήσεις του και να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του.

DNA της 54χρονης βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής Live News στο Mega, στη σκανδάλη εντοπίστηκε DNA της 54χρονης γυναίκας. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχουν διαφορετικά πιθανά σενάρια για το πώς βρέθηκε εκεί το γενετικό της υλικό.

Από τη μία πλευρά, ενδέχεται να συνδέεται με τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι η σύντροφός του πυροβόλησε πρώτη τον 26χρονο γιο της. Από την άλλη, οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το στοιχείο να προέκυψε μετά από παρέμβαση στον χώρο του εγκλήματος.

Η αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές κάλεσαν εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση τον φίλο του 65χρονου, ο οποίος είχε φτάσει στο σπίτι λίγο πριν από την άφιξη της αστυνομίας. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την υπόθεση, καθώς ήταν από τους πρώτους που αντίκρισαν τον χώρο μετά το έγκλημα.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο διπλό φονικό, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι εκείνο το πρωινό βρισκόταν στο Αίγιο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις.

Οι κάμερες δεν κατέγραψαν τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν έχει καταγραφεί η είσοδος ή η έξοδος τρίτου προσώπου από την κατοικία κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες της δολοφονίας και να δώσει οριστικές απαντήσεις για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι εκείνο το μοιραίο βράδυ.