Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, καθώς τα έως τώρα εργαστηριακά ευρήματα φαίνεται να δημιουργούν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Βασικός ύποπτος παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

Δεν εντοπίστηκε DNA ή αποτύπωμα του 65χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί DNA ή δακτυλικό αποτύπωμα του 65χρονου σε κανένα από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν από τον χώρο και εξετάστηκαν.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς ο κατηγορούμενος παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς όμως, έως τώρα, να έχει προκύψει εργαστηριακό εύρημα που να τον συνδέει άμεσα με τα πειστήρια.

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, των καταθέσεων και των ευρημάτων από τον χώρο όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Γενετικό υλικό του 26χρονου κάτω από τα νύχια της μητέρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το εύρημα κάτω από τα νύχια της 54χρονης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκεί εντοπίστηκε αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της.

Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο δωμάτιο του νεαρού, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Άγνωστο τρίτο DNA στο όπλο

Νέα ερωτήματα δημιουργεί και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο 26χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο πειστήριο βρέθηκε DNA της μητέρας, DNA του 26χρονου, αλλά και γενετικό υλικό τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής προσώπου.

Το πρόσωπο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν ταυτίζεται με τον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο.

Το εύρημα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της έρευνας, καθώς οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει το άγνωστο γενετικό υλικό και αν μπορεί να συνδεθεί με την υπόθεση.

Δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος σε άλλα σημεία του σπιτιού

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε άλλο σημείο της κατοικίας, πέραν του δωματίου όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τους ερευνητές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν το διπλό φονικό έγινε αποκλειστικά στον συγκεκριμένο χώρο ή αν υπάρχει κάποιο άλλο δεδομένο που δεν έχει ακόμη φωτιστεί.

Γιατί είχε επιστρέψει ο 26χρονος στο πατρικό

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο λόγος για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.

Οι αρχές εξετάζουν αν η παρουσία του στο σπίτι ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη ή αν συνδεόταν με κάποια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση που έπρεπε να διευθετηθεί.

Παράλληλα, αξιολογούνται και οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί προβλημάτων ψυχικής υγείας που φέρονται να υπήρχαν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Αναμένονται καταθέσεις και νέα εργαστηριακά στοιχεία

Οι καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του 26χρονου, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης.

Οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας, εξετάζοντας τα ευρήματα, τις μαρτυρίες, τις κινήσεις των εμπλεκομένων και το άγνωστο DNA που εντοπίστηκε στο όπλο.

Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τα νέα στοιχεία να εντείνουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της.