Προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, παραμένει ο βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο o 65χρονος Ιταλός ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής παρουσίας τετάρτου ατόμου.

«Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί γενετικό υλικό στα χέρια ενός ανθρώπου», επεσήμανε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», σχετικά με το εύρημα στα χέρια της δολοφονημένης από τον γιο της και αντίστοιχα στο γιο από τη μητέρα του.

«Εγώ δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω αυτά που αναφέρει ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο οποίος άλλωστε έχει πρόσβαση στη δικογραφία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και των εγκληματολογικών ερευνών απομένουν πειστήρια προς εξέταση, οπότε δεν έχουμε το σύνολο των απαντήσεων για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Μέχρι στιγμής μαρτυρίες κλειδιά θεωρούνται, αυτές του φίλου που ειδοποίησε πρώτον ο κατηγορούμενος, αλλά και των συγγενών της 54χρονης και του γιου της» σημείωσε κλείνοντας/