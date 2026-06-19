Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση του άγριου διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς μέρος των αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Σύμφωνα με αυτά, δεν υπάρχουν ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό φονικό τόσο στα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, όσο και στα νύχια ή στα σώματα των δύο θυμάτων.

Έτσι λοιπόν, βάσει των εργαστηριακών εξετάσεων και αυτών που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου, παρά μόνο ίχνη DNA του γιου της, ενώ στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου βρέθηκε μόνο δικό του DNA και τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία-κλειδί του στενού φίλου της μητέρας, ο δολοφόνος είχε σίγουρα συνεργό, ο οποίος τον βοήθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του και να αποκρύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία της σφαγής, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα σενάρια.

Τι έδειξε ο λεκές και το όπλο τύπου φλόμπερ

Στο όπλο τύπου φλόμπερ, το οποίο εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος και με το οποίο φαίνεται να πυροβολήθηκε ο 26χρονος, είναι μόνο αποτυπώματα τόσο της γυναίκας όσο και του γιου της, ενώ δεν υπάρχουν και ίχνη πυρίτιδας.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο περιβόητος λεκές ο οποίος υπήρχε στο εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο είχε πλυθεί και είχε απλωθεί για να στεγνώσει στην αυλή του σπιτιού, καθώς δεν είναι τελικά κηλίδα από αίμα. Σύμφωνα με την εξετέση, είναι ένας λεκές από σωματικά υγρά, κάτι το οποίο είχε υποστηρίξει ο ίδιος από την αρχή.

Επίσης, δεν βρέθηκε πυρίτιδα ούτε στα χέρια του 65χρονου, κάτι το οποίο όμως οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι λογικό, δεδομένου ότι αυτού του τύπου τα όπλα δεν αφήνουν πυρίτιδα.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα ευρήματα, που φαίνεται να ενισχύουν την τοποθέτηση του κατηγορούμενου, ο οποίος αρνείται τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο ίδιος είχε αρκετό χρόνο, προκειμένου να καθαρίσει και να εξαφανίσει τα στοιχεία.

Ίχνη αίματος σε άλλους χώρους του σπιτιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους αξιωματικούς της περιοχής, χρησιμοποίησαν ειδική χρωστική ουσία μέσα στο σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο θύματα.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε άλλους χώρους του σπιτιού, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από παπούτσια ή ρούχα του ατόμου που κινήθηκε μετά το έγκλημα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν τα ίχνη αυτά συνδέονται με τα θύματα, μέσω ταυτοποίησης DNA.

Το στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να δείξει ότι μετά τις δολοφονίες υπήρξε κίνηση μέσα στο σπίτι και πιθανή προσπάθεια καθαρισμού ή αλλοίωσης ευρημάτων.