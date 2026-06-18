Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν πλέον ενσωματωθεί στη δικογραφία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο Αχαΐας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση των εξετάσεων, δεν βρέθηκε επίσης γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του κατηγορουμένου, ενώ δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του ούτε στο μαχαίρι ούτε στο όπλο που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο 65χρονος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του κατέθεσε επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου τα ευρήματα της δικογραφίας και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών αναλύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ερευνών και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ωστόσο ο ίδιος επιμένει ότι την ώρα του φονικού βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη.

«Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο δράστης», φέρεται να υποστηρίζει, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που του αποδίδεται.

Η οικογένεια της 54χρονης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 54χρονης γυναίκας έχει προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος έχει ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) στη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, καθώς αναζητούνται απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην κατάθεση στενού φίλου του ζευγαριού, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σπίτι όπου αποκαλύφθηκε το διπλό φονικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος φέρεται να επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά πριν ακόμη ειδοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές, γεγονός που έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.