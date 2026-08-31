Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και στην Πελοπόννησο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο από 22 έως 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 20 έως 35-36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 25 έως 33 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 22 έως 30-32 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες βορειοδυτικές με εντάσεις 4 με 6 και ανατολικά της Κρήτης το πρωί τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.